بایننس از جزئیات تازه یکی از بزرگ‌ترین حملات سایبری تاریخ بازار رمزارزها پرده برداشت؛ حمله‌ای که در آن هکرها با استفاده از بدافزار، مصاحبه‌های شغلی جعلی و دسترسی به ابزار هوش مصنوعی داخلی این شرکت، موفق به سرقت ۶.۳ میلیارد دلار رمزارز شدند.

هکر‌ها با مصاحبه شغلی جعلی و هوش مصنوعی داخلی به بایننس نفوذ کردند

هکر‌ها با مصاحبه شغلی جعلی و هوش مصنوعی داخلی به بایننس نفوذ کردند



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شرکت بایننس در گزارشی تازه اعلام کرد گروه هکری موسوم به «TraderTraitor» طی چند ماه و با اجرای عملیاتی پیچیده مبتنی بر مهندسی اجتماعی، به سامانه‌های داخلی این شرکت نفوذ کرده است.

بر اساس این گزارش، عملیات نفوذ از ماه ژوئن آغاز شد؛ زمانی که یکی از توسعه‌دهندگان بایننس نرم‌افزاری آلوده را از طریق یک آگهی در موتور جست‌وجوی گوگل دانلود کرد. این بدافزار اطلاعاتی درباره مهندسان شرکت و ساختار کاری آنها در اختیار مهاجمان قرار داد.

اگرچه تیم امنیتی بایننس آلودگی اولیه را شناسایی و دستگاه کارمند را تعویض کرد، مهاجمان با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده، مسیر نفوذ خود را ادامه دادند.

در مرحله بعد و در ماه سپتامبر، هکرها مهندس دیگری از تیم توسعه کیف پول‌های رمزارزی بایننس را هدف قرار دادند. آنها با جعل هویت استخدام‌کنندگان یک شرکت، تماس‌ها و جلسات مصاحبه شغلی متعددی ترتیب دادند و با استفاده از حساب‌های کاربری جعلی در شبکه‌های اجتماعی، اعتماد این مهندس را جلب کردند.

مهاجمان سپس فایلی را به‌عنوان آزمون برنامه‌نویسی استخدام برای او ارسال کردند که در واقع حاوی بدافزار بود.

نفوذ به ابزارهای داخلی و استفاده از هوش مصنوعی



طبق گزارش بایننس، بدافزار با جایگزین کردن فایل اجرایی ابزار توسعه pyenv با نسخه‌ای مخرب، امکان اجرای فرمان‌های غیرمجاز و ارتباط با سرورهای تحت کنترل مهاجمان را فراهم کرد.

هکرها همچنین با استفاده از روش‌های پنهان‌سازی و دور زدن سازوکارهای امنیتی، فعالیت‌های خود را از دید سامانه‌های حفاظتی مخفی نگه داشتند.

بایننس اعلام کرد این بدافزار از یک آسیب‌پذیری روز صفر بهره می‌برد که در آن زمان ابزارهای امنیتی محافظت از نقاط پایانی قادر به شناسایی آن نبودند.

مهاجمان تا ۲۰ اکتبر، با سوءاستفاده از ابزار هوش مصنوعی داخلی بایننس، توانستند به رایانه‌های کاری مهندسان و کیف پول‌های مرتبط با تیم توسعه دسترسی پیدا کنند. این ابزار امکان کنترل رایانه‌های کاری برخی مهندسان را در اختیار مهاجمان قرار داده بود.

در نهایت، هکرها در ۲۹ اکتبر به رایانه مهندس سوم دسترسی پیدا کردند و عملیات سرقت را آغاز کردند. دسترسی این کارمند به سامانه‌های کنترل‌کننده حجم زیادی از دارایی‌های رمزارزی، نقش مهمی در اجرای حمله داشت.

چرا بایننس نتوانست تراکنش‌ها را متوقف کند؟



بایننس در بخش دیگری از گزارش خود به علت ناتوانی در توقف سریع تراکنش‌های غیرمجاز پرداخت و اعلام کرد کیف پول گرم مورد استفاده این شرکت از فناوری محاسبات چندجانبه (MPC) بهره می‌برد؛ فناوری‌ای که در آن کلید خصوصی واحدی برای کنترل دارایی‌ها وجود ندارد.

به همین دلیل، لغو فوری مجوزهای مخرب EIP-7702 با استفاده از یک کلید خصوصی منفرد امکان‌پذیر نبود. تراکنش‌های مخرب نیز نزدیک به دو ساعت پس از نخستین انتقال‌های غیرمجاز ادامه پیدا کردند.

بایننس: کاربران متحمل زیان نمی‌شوند



ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، اعلام کرده است که هیچ‌یک از کاربران این صرافی متحمل زیان نخواهند شد.

به گفته وی، حدود ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های سرقت‌شده تاکنون مسدود یا رهگیری شده است.

کارشناسان امنیت سایبری پیش‌تر درباره افزایش استفاده گروه‌های هکری از روش‌های مهندسی اجتماعی هشدار داده بودند. این گروه‌ها معمولاً با جعل هویت سرمایه‌گذاران، شرکت‌های معتبر یا استخدام‌کنندگان، طی هفته‌ها و حتی ماه‌ها اعتماد کارکنان شرکت‌های فناوری و فعالان بازار رمزارز را جلب می‌کنند و سپس از این اعتماد برای نفوذ به سامانه‌های حساس بهره می‌برند.