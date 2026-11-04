مردم شهیدپرور یاسوج با استقبال از فرزندان خوشنام ایران، بار دیگر عشق و ارادت خود به فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مردم یاسوج در آیین معنوی استقبال از سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس در کیلومتر پنج جاده یاسوج به شیراز، با شاخه‌های گل، پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و دل‌هایی سرشار از ارادت، به استقبال پیکر‌هایی رفتند که اگرچه نام و نشانی از آنان در دست نیست، اما نامشان در حافظه تاریخی ملت ایران با واژه‌های عزت، غیرت و آزادگی گره خورده است.

پیکر مطهر این سه شهید پس از آیین استقبال در یاسوج، به شهرستان‌های مختلف کهگیلویه و بویراحمد منتقل می‌شود تا مردم مناطق مختلف استان نیز فرصت زیارت و وداع با این مسافران بهشتی را داشته باشند.

قرار است این شهدا تا ۲۲ آبان‌ماه، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مهمان اجتماعات و محافل شبانه مردم در شهرستان‌های استان باشند.

سرهنگ زریر فرضی‌زاده، معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد، مراسم تشییع استانی این شهدا همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در قالب راهپیمایی حرم تا حرم در شهر یاسوج برگزار می‌شود.

پس از این مراسم، پیکر مطهر یکی از شهدا به منطقه جوبریز شهرستان مارگون منتقل می‌شود تا پس از اقامه نماز جمعه در این منطقه به خاک سپرده شود.

همچنین دو شهید دیگر روز‌های ۲۳ و ۲۵ آبان‌ماه، یکی در محوطه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان و دیگری در دانشگاه فرهنگیان پردیس کوثر خواهران شهر یاسوج آرام خواهند گرفت.