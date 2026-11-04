به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، یادواره رهبر شهید و شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با نواختن زنگ استکبارستیزی، در دبستان دخترانه شاهد علی‌ابن‌ابیطالب (ع) شهرستان مهریز برگزار شد.

این مراسم با حضور امام جمعه مهریز، معاون فرماندار، شهردار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، فرمانده انتظامی شهرستان، شجاعیان رئیس ستاد شاهد و ایثارگر آموزش و پرورش استان یزد، مدیر آموزش و پرورش مهریز و جمعی از مسئولان و فرهنگیان برگزار شد.

در این آیین، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، پاسداشت آرمان‌های شهدا و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل آینده تأکید کردند.

برگزاری این یادواره، فرصتی برای تجدید میثاق دانش‌آموزان و فرهنگیان با آرمان‌های شهدا و یادآوری ایثار و فداکاری دانش‌آموزانی بود که در حمله دشمن به مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسیدند.