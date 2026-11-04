به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی‌کاظمی اظهار داشت: میزان تولید گوشت مرغ آماده طبخ در سه ماهه دوم سال جاری به ۲۶ هزار و ۳۸ تن رسید که این رقم در مقایسه با ۲۱ هزار و ۹۴۶ تنِ تولید شده در سه ماهه نخست سال، حاکی از افزایشی ۱۸.۵ درصدی است.

وی افزود: این رشد تولید، حاصل افزایش مستمر جوجه‌ریزی‌های انجام‌شده در سطح واحدهای مرغداری استان است؛ به گونه‌ای که آمار جوجه‌ریزی از ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار قطعه در سه ماهه اول، به ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه در سه ماهه دوم سال جاری افزایش یافته است.

سلطانی‌کاظمی در پایان با اشاره به عبور موفقیت‌آمیز از بحران‌های ماه‌های گذشته و تدوین برنامه‌ریزی‌های دقیق، تصریح کرد: با تداوم روند افزایشی جوجه‌ریزی در روزهای آینده، پیش‌بینی می‌شود سیر صعودی تولید گوشت مرغ در استان با قدرت ادامه یابد.