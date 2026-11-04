راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در هشت شهرستان و ۴۷ شهر، بخش و روستای استان سمنان در حال برگزاری است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مردم استان سمنان در این راهپیمایی دشمن شکن ، حافظه بیدار و اراده استوار ملت ایران را به نمایش گذاشته اند .

راهپیمایان با اشاره به سه واقعه سرنوشت‌ساز این روز ، ایستادگی در برابر سلطه و پاسداری از حق تعیین سرنوشت، تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ به علت مخالفت با قانون ننگین کاپیتولاسیون و شهادت دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ را گرامی داشتند و هر یک از این رخدادها را جلوه‌ای از مبارزه ملت ایران برای آزادی، عزت و استقلال عنوان کردند .

مردم استان سمنان این روز را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان صیانت از استقلال سیاسی، هویت اسلامی و ایرانی و پیشرفت علمی و فرهنگی کشور برشمردند.