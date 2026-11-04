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راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار، با حضور دانش آموزان و قشرهای مختلف مردم با شعار میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار از ابتدای بلوار دریا در کیش آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دانش آموزان دختر و پسر به همراه ساکنان و گردشگران کیش با حضور پر شور در صفهای راهپیمایی ۱۳ آبان با مشتهای گره کرده و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم سرخ خون خواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی مسیر راهپیمایی را طی کردند.
شرکت کنندگان با فریاد مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی و رژیم صهیونی فریاد کردند.