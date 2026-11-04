راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار، با حضور دانش آموزان و قشر‌های مختلف مردم با شعار میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار از ابتدای بلوار دریا در کیش آغاز شد.

آغاز راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار، با شعار میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار در کیش

آغاز راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار، با شعار میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دانش آموزان دختر و پسر به همراه ساکنان و گردشگران کیش با حضور پر شور در صف‌های راهپیمایی ۱۳ آبان با مشت‌های گره کرده و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم سرخ خون خواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی مسیر راهپیمایی را طی کردند.

شرکت کنندگان با فریاد مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی و رژیم صهیونی فریاد کردند.