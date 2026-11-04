به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر مرودشت گفت: با هدف ارتقای توان عملیاتی گروه‌های امدادی برای سامان دهی اسکان ایمن، منظم و انسان محور در شرایط پس از وقوع حوادث، دوره تخصصی پایه سرپناه اضطراری (اسکان اضطراری) با حضور امدادگران و نجاتگران برگزار شد.

محمدرفیعی افزود: در این دوره آموزشی فراگیران با مباحثی همچون کلیات، تعاریف و شرح وظایف در حوزه اسکان اضطراری، طراحی و مکان‌یابی اردوگاه، برپایی اردوگاه، حداقل استاندارد‌ها در اسکان اضطراری، مروری بر اسکان اضطراری و شناسایی خانوار آشنا شدند.

شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.