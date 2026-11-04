به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان. رئیس هیات‌عامل ایمیدرو در سفر به جیرفت گفت: این پهنه‌ها پس از طی مراحل آماده‌سازی و تکمیل اکتشافات، مطابق با قانون و در قالب ماده ۳۵، به منظور فعال‌سازی و ایجاد زنجیره ارزش در اختیار بخش خصوصی قرار خواهند گرفت.

محمدمسعود سمیعی‌نژاد با تأکید بر اینکه اقدامات زیرساختی گسترده‌ای برای آماده‌سازی زمینه حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال انجام است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های زیرساختی، تأمین جاده و برق برای معادن بخش خصوصی است که در حال حاضر در جنوب کرمان و به‌ویژه در سطح شهرستان جیرفت، بیش از ۹۰ کیلومتر پروژه راه‌سازی و برق‌رسانی فعال داریم.

وی یکی از اقدامات مهم در دست اقدام را تعیین‌تکلیف و مزایده معادن کرومیت در عنبرآباد برشمرد و گفت: در حوزه توسعه زیرساخت‌ها اهداف مشخصی را پیگیری می‌کنیم که این مهم با حمایت مسئولان استانی و پیگیری‌های نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی تحقق می‌یابد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به ضرورت رفع موانع توسعه‌ای و زیرساختی جنوب کرمان گفت: تعیین‌تکلیف معدن مس کرور پس از ۱۵ سال بلاتکلیفی و شتاب‌بخشی به روند تکمیل بیمارستان ۱۴ ساله عنبرآباد از مطالبات اصلی مردم این منطقه است.

بهنام سعیدی با تأکید بر ظرفیت‌های عظیم معدنی جنوب استان کرمان اظهار داشت: طی یک‌سال گذشته چندین پهنه معدنی در این منطقه فعال شده که این تحولات نویدبخش جهش اقتصادی، توسعه زیرساختی و اشتغال‌زایی پایدار در شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد خواهد بود.