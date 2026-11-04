برنامه‌های «هفت کوچه» با محوریت بررسی جایگاه قصه در فرهنگ مردم و سفر به دیار سرسبز مازندران، «ققنوس» با روایت داستان‌های موزه ملک، «من انقلابی‌ام» با تبیین نقش و رسالت نسل جوان در پاسداری از استقلال کشور، «بازتاب» با واکاوی ابعاد گوناگون اقتدار ملی و «گلبانگ سربلندی» با روایتی از ایثار، معنویت و مقاومت، امروز و پنج شنبه ۱۴ آبان از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه رادیویی «هفت کوچه»، جمعه ۱۵ آبان با محوریت بررسی جایگاه قصه در فرهنگ مردم و پیوند آن با ضرب‌المثل‌های کهن، پخش می‌شود.

این برنامه از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰، با طرح پرسش «با توجه به ضرب‌المثل قصه ما مثل شد، کدام قصه محل زندگی شما مَثَل شده است؟» به مشارکت مخاطبان و کندوکاو در روایت‌های بومی مناطق مختلف کشور می‌پردازد.

در این قسمت از برنامه، دکتر محمود اکرامی‌فر، شاعر و پژوهشگر، پیرامون بازتاب قصه در شعر و ادب فارسی سخن می‌گوید و در ادامه، دکتر همایون علیدوستی، شاعر و پژوهشگر فرهنگ مردم، ابعاد حضور قصه‌ها در زیست بومی و باور‌های عامیانه را واکاوی می‌کند.

همچنین در بخش‌های ویژه فرهنگیاران، جلوه‌هایی از روایات و فرهنگ بومی با همراهی ریاحی‌فر فرهنگیار خوانسار، صیفی‌کار فرهنگیار همدان، استاد عباس تراب‌زاده فرهنگیار کاشان و بخس نمایشی اقای سالخورده فرهنگیار روایت خواهد شد.

برنامه «هفت کوچه» با تهیه‌کنندگی و سردبیری مریم مردانی، نویسندگی عادله گلستانی، هماهنگی سهیلا رضایی و اجرای مشترک سکینه ارجمندی و حامد عباسی پخش می شود.

مجله فرهنگی و ادبی «ققنوس»، از ساعت ۱۵:۰۰ به صورت زنده، با رویکرد بررسی تازه‌های نشر، ادبیات کودک و نوجوان و رویداد‌های ادبی، پخش می‌شود.

این برنامه در بخش گفت‌و‌گو‌های تخصصی خود، میزبان فعالان حوزه نشر و ادبیات خواهد بود تا ابعاد انتشار نخستین مجموعه داستان‌های تألیفی کودک درباره موزه ملک در گفت‌و‌گو‌با فهیم، دبیر محتوای نشر و مسئول بانک اطلاعات و پشتیبانی محتوای این موزه، و همچنین جزئیات برگزاری دومین دوره جایزه ادبی بیستون در گفت‌و‌گو با بهاره سالارآبادی، دبیر این جایزه را بررسی کند.

برنامه «ققنوس» همچنین با طرح این پرسش که «چرا مسئله هویت‌یابی و شناخت خود در بسیاری از داستان‌های نوجوان جایگاه مهمی دارد؟» از شنوندگان دعوت می‌کند تا در بحث‌های محتوایی برنامه مشارکت داشته باشند.

پخش برنامک‌های متنوع از جمله بخش «یک شعر، یک شاعر»، گزارش حمیرا فراتی از شب‌های بخارا و معرفی آثار در بخش «ایرانی بخوانیم»، از دیگر بخش‌های این مجله عصرگاهی است.

برنامه «ققنوس» با تهیه‌کنندگی معصومه علوی‌نکو، مشاوره محتوایی مرتضی صداقتگو و گویندگی مهدی محمدیان ساعت ۱۵، پخش می شود.

ویژه برنامه «من انقلابی‌ام»، به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰، با رویکرد تبیین نقش و رسالت نسل جوان پخش می‌شود.

این ویژه برنامه که به همت گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ تدارک دیده شده است، با طرح سوال پیامکی «مهم‌ترین مسئولیت نسل جوان در پاسداری از استقلال کشورمان چیست؟ (الف) بی‌تفاوتی به مسائل جامعه، ب) افزایش آگاهی، دانش و توانمندی، ج) توجه به تحولات علمی، د) تکیه کامل بر دستاورد‌های دیگران)» از طریق شماره ۳۰۰۰۰۵۵۸، مخاطبان را در بحث پیرامون استقلال و پیشرفت کشور مشارکت می‌دهد.

در این برنامه، کارشناسان و تحلیل‌گران برجسته همچون دکتر صفرنژاد، کارشناس سیاسی و روابط بین‌الملل، دکتر فاطمه شجاعی، دکتر داوودی، تحلیل‌گر مسائل سیاسی و فرهنگی، و حمیدرضا ولیان، پژوهشگر فرهنگی، در گفت‌و‌گو‌های تلفنی به واکاوی ابعاد استکبارستیزی، بصیرت انقلابی و وظایف نسل نو در گام دوم انقلاب می‌پردازند.

همچنین گزارش‌های میدانی محمدمسعود مصدرالامور، علیرضا نوری و سمیه نجفی، از مراسم راهپیمایی ۱۳ ابان در تهران پخش می‌شود

ویژه برنامه «من انقلابی‌ام» با تهیه‌کنندگی سیدهادی موسوی‌نژاد، هماهنگی بهاره آزادی و اجرای راضیه گردکاهد و حامد عباسی، با همراهی گویندگان نوجوان پخش می شود.

برنامه رادیویی «هفت کوچه» پنجشنبه ۱۴ آبان با سفری فرهنگی رادیویی به استان سرسبز مازندران، جاذبه‌های طبیعی، آیین‌های کهن و فرهنگ ریشه‌دار این خطه را روایت می‌کند.

این برنامه از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰، شنوندگان را به کوچه‌پس‌کوچه‌های تاریخ، فرهنگ و طبیعت مازندران می‌برد تا با گویش شیرین مازندرانی، غذا‌های محلی، سنت‌ها و باور‌های مردمان مهمان‌نواز این استان بیشتر آشنا شوند.

در این سفر شنیدنی، ضمن معرفی مفاخر و چهره‌های تأثیرگذار مازندران، کارشناسان برنامه شامل دکتر علی رمضان‌پاجی و دکتر همایون علیدوستی، ابعاد گوناگون فرهنگ عامه و ظرفیت‌های فرهنگی این منطقه را واکاوی می‌کنند.

برنامه «هفت کوچه» با تهیه‌کنندگی مشترک مریم مردانی و سیده سکینه حسنی، نویسندگی عادله گلستانی، هماهنگی بهاره آزادی و اجرای سکینه ارجمندی، حامد عباسی و سعید نعمتیان، پخش می شود.

برنامه «بازتاب» که به واکاوی ابعاد گوناگون اقتدار ملی و بازدارندگی دفاعی کشور می‌پردازد، امشب ساعت ۱۹، تحولات راهبردی منطقه و حضور حماسی مردم را از منظر تحلیل‌گران و بازتاب‌های استراتژی دفاعی ایران در پیام رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح و راهپیمایی پرشکوه ۱۳ آبان در بیش از ۹۰۰ نقطه کشور را بررسی می‌کند.

در این برنامه تخصصی، دکتر احد نوری‌اصل، کارشناس مسائل بین‌الملل، و منوچهر متکی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با حضور در استودیو، ابعاد دکترین دفاعی کشور و پیام‌های سیاسی و بین‌المللی راهپیمایی سراسری ۱۳ آبان را تحلیل و تبیین می‌کنند.

این برنامه خبری و تحلیلی با تهیه‌کنندگی «ریحانه بیرامی» و گویندگی «احسان همتی» پخش می‌شود.

ویژه برنامه اذان‌گاهی «گلبانگ سربلندی»، پنج‌شنبه ۱۴ آبان از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۵، با محوریت ترویج ارزش‌های اخلاقی، پاسداشت مقام شامخ شهدا و معارف مهدوی پخش می‌شود.

این برنامه فضایی معنوی را در آستانه وقت شرعی ظهر به ارمغان می‌آورد و بخش‌های متنوعی را با هدف تقویت بصیرت دینی و اخلاقی جامعه به سمع شنوندگان می‌رساند.

در بخش «پاسداشت شهداء»، یاد و خاطره شهید دکتر سعید برجی گرامی داشته می‌شود و سبک زندگی و مجاهدت‌های این شهید والامقام روایت می‌شود. همچنین در بخش «سخن عشق»، فراز‌های اثرگذار و برگزیده‌ای از بیانات رهبر شهید بازخوانی می‌شود و بخش «درنگ» نیز به بیان نکات اخلاقی و پندآموز اختصاص دارد.

تبیین معارف مهدوی در بخش «باران تویی» و گرامیداشت یاد و نام اهل‌بیت (ع) از دیگر محور‌های این ویژه برنامه است. در بخش «آیات بیداری»، ابعاد گوناگون مکتب حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) با استناد به آیات قرآن کریم تبیین می‌شود و این برنامه در نهایت با طنین دلنشین قرآن کریم، اذان و نیایش به لحظات معنوی ظهر شرعی می‌رسد.

نگارش و مشاوره محتوایی این برنامه بر عهده رضا صفری بوده و امیررضا راز تهیه‌کنندگی آن را عهده‌دار است و اجرای آن را ناصر قوام‌پور بر عهده خواهد داشت.