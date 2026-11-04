معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مشارکت عمومی را یکی از راهکار‌های اساسی برای کاهش جرایم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و خواستار اجرای تدریجی و هدفمند راهکار‌های عملیاتی در این حوزه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جلسه بررسی و پیگیری طرح حریم کرامت با حضور دکتر امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نهاد‌های خدمت‌رسان استان قم برگزار شد.

دکتر امیری اصفهانی در این نشست، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر قم، حضور ۱۱۰ ملیت در این استان را فرصتی ارزشمند برای تقویت همبستگی اجتماعی و کاهش آسیب‌ها عنوان کرد و بر ضرورت استفاده هدفمند از این تنوع جمعیتی در مسیر ارتقای سرمایه اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به مجموعه نگرانی‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی جامعه، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و اظهار داشت: هماهنگی و همدلی میان مجموعه‌های مسئول باید به ایجاد راهکار‌های مؤثر برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی منجر شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت شناسایی مسائل محوری و ریشه‌ای جامعه، خاطرنشان کرد: راهکار‌هایی که قابلیت اجرایی دارند باید به‌صورت مرحله‌ای و با برنامه‌ریزی مشخص عملیاتی شوند؛ چراکه پیشگیری از وقوع آسیب‌ها و جرایم، به‌مراتب کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر از مقابله با پیامد‌های آنهاست.

امیری اصفهانی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد‌های نرم در مدیریت مسائل اجتماعی، مشارکت مردم، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و توسعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری را از مهم‌ترین الزامات حل مسائل کشور برشمرد و بر فاصله گرفتن از رویکرد‌های صرفاً مقابله‌ای در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر اجاق‌نژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران نیز با اشاره به اهمیت صیانت از جایگاه فرهنگی و اجتماعی شهر قم، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و منسجم برای رسیدگی به دغدغه‌های اجتماعی، رفع مشکلات موجود و پیشگیری از وقوع جرایم تأکید کرد.

وی توجه ویژه به مسائل اخلاقی و اجتماعی را از الزامات حفظ شأن و جایگاه شهر قم دانست و بر لزوم اتخاذ تدابیر مؤثر و هماهنگ در این زمینه تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، مدیران و مسئولان دستگاه‌ها و نهاد‌های خدمت‌رسان استان قم گزارشی از اقدامات، ظرفیت‌ها و مسائل مرتبط با حوزه مسئولیت خود ارائه کردند و بر ضرورت افزایش هماهنگی بین‌بخشی، هم‌افزایی دستگاه‌ها و پیگیری مستمر برنامه‌ها برای تحقق اهداف طرح حریم کرامت تأکید شد.

برگزاری این نشست، بر ضرورت عبور از اقدامات پراکنده و حرکت به سمت برنامه‌ریزی هماهنگ، مسئله‌محور و مبتنی بر مشارکت اجتماعی در پیشگیری از آسیب‌ها تأکید دارد؛ رویکردی که می‌تواند با فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی و همکاری نهاد‌های مسئول، زمینه‌ساز ارتقای امنیت و سلامت اجتماعی در استان قم باشد.