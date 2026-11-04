علی کاظمی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: در ماه‌های نخست سال به خاطر مشکل در تامین خوراک پالایشگاه‌های روغن‌سازی و تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه دچار افت تولید شدیم، اما اکنون با همکاری بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار این مشکلات رفع شده و در چند روز آینده، شرکت‌های روغن‌سازی به شرایط پایدار بازمی‌گردند.

وی گفت: ۴ پالایشگاه تولید روغن پایه در کشور داریم که ظرفیت تولید آنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال است، نیاز کشور سالانه ۸۰۰ هزار تن است و مازاد این تولید باید صادر شود، از این ظرفیت حدود ۶۰۰ هزار تن در سال شامل روغن‌های موتور‌های بنزینی، دیزلی و روغن دنده خودرو می‌شود.

رئیس انجمن پالایشگاه‌های روغن سازی ایران عنوان کرد: کاهش عرضه در ماه‌های گذشته باعث شد تا با سوداگری شبکه‌های فروش، قیمت روغن موتور در بازار به ۴ تا ۵ برابر قیمت مصوب درج شده روی محصول برسد، اکنون با رفع موانع تولید و افزایش عرضه، این حباب قیمت شکسته می‌شود.