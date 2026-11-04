مردم و دانش‌آموزان یزدی در راهپیمایی ۱۳ آبان به میدان آمدند و بار دیگر پیام وحدت، بصیرت و ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مردم، دانش‌آموزان و اقشار مختلف جامعه در یزد و شهرستان‌های استان با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر بر ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان امروز با حضور پرشور مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و مسئولان در شهر یزد و شهرستان‌های استان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعار‌های انقلابی و استکبارستیز، انزجار خود را از سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند و بر ضرورت حفظ استقلال، عزت ملی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

حضور نسل نوجوان و جوان در کنار دیگر اقشار مردم، جلوه‌ای از انتقال فرهنگ استکبارستیزی و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی در این روز تاریخی است.

مردم استان یزد در این راهپیمایی، بار دیگر پیام وحدت، بصیرت و ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری را به نمایش گذاشتند.