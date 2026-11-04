آمادگی اقشار مختلف مردم برای شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان

امروز تفاوت‌ها در مقابل سیل خروشان جمعیت رنگ خواهد باخت و از خیابان‌های ایران پیام اتحاد عزت و اقتدار به دنیا مخابره خواهد شد. راهپیمایی ۱۳ ابان امسال هر کس با دلایلی شرکت خواهد کرد، اما یک نقطه همه را بهم وصل خواهد کرد عشق به وطن و ولایت