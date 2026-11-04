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امروز تفاوتها در مقابل سیل خروشان جمعیت رنگ خواهد باخت و از خیابانهای ایران پیام اتحاد عزت و اقتدار به دنیا مخابره خواهد شد. راهپیمایی ۱۳ ابان امسال هر کس با دلایلی شرکت خواهد کرد، اما یک نقطه همه را بهم وصل خواهد کرد عشق به وطن و ولایت
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ۱۳ آبان ماه در تقویم رسمی ایران با نام (روز مبارزه با استکبار جهانی) نامگذاری شده و این روز، سه واقعه مهم تاریخ معاصر کشورمان را در خود جای داده که هر یک در شکلگیری و پیروزی انقلاب اسلامی نقش برجستهای داشته است و اکنون نیز نماد آگاهی ایرانیان از سیمای واقعی دشمنان محسوب میشود.