کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: ناپایداری جوی و دریایی امروز و فردا در استان پیش بینی و از ظهر تا شب، تشدید ناپایداری‌ها و وقوع توفان تندری در برخی نقاط شمالی، شرقی، مرکزی استان و شمال تنگه هرمز مورد انتظار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر گاه رگبار باران و رعد و برق و ظهر تا شب با تشدید ناپایداری، در ارتفاعات و برخی نقاط شهرستان‌های بندرعباس، رودان، میناب، بشاگرد، حاجی آباد، قشم، خمیر، لنگه و شمال تنگه هرمز، رشد و گسترش ابر، توفان تندری و بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید باران و صاعقه و تگرگ و سیلابی شدن مسیل ها، تندباد لحظه‌ای، بروز گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

او افزود: توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری و در تردد‌های عصرگاهی احتیاط لازم به کار گرفته شود.

سی سی پور خاطرنشان کرد: در خلیج فارس وتنگه هرمز افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی و در دریای عمان افزایش باد‌های جنوب شرقی پیش بینی و سبب تلاطم دریا خواهد شد و بعدازظهر و شب محدوده شمال تنگه هرمز و سواحل مرکزی استان به ویژه قشم، هرمز، هنگام، لارک، بندرعباس، خمیر، لنگه وسیریک با احتمال ناپایداری جوی و تندباد لحظه‌ای و مواج شدن دریا همراه خواهد بود.

او افزود: توصیه می‌شود تمهیدات لازم به خصوص در بنادر مرکزی و غربی برای تردد ایمن شناور‌ها انجام شود و شناور‌ها به ویژه سبک و صیادی از رفتن به دریا خودداری کنند و از لحاظ دمایی در این مدت نوسان ۱ تا ۳ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.