به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، زنگ استکبار ستیزی به مناسبت یوم الله سیزدهم آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز با جضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان و دانش آموزان در مدارس آبادان و خرمشهر نواخته شد.

شرکت کنندگان در این مراسم با سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ضمن اعلام انزجار از اقدامات جنایتکارانه رژیم ایالات متحده آمریکا و حامیانش علیه مردم ایران، یاد و خاطره شهدای دانش آموز از جمله شهدای مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشتند.