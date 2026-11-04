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زنگ استکبار ستیزی در سالروز ۱۳ آبان روز دانش آموز همزمان با سراسر کشور در مدارس شهرستانهای آبادان و خرمشهر طنین انداز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، زنگ استکبار ستیزی به مناسبت یوم الله سیزدهم آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز با جضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان و دانش آموزان در مدارس آبادان و خرمشهر نواخته شد.
شرکت کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ضمن اعلام انزجار از اقدامات جنایتکارانه رژیم ایالات متحده آمریکا و حامیانش علیه مردم ایران، یاد و خاطره شهدای دانش آموز از جمله شهدای مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشتند.