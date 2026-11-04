ساتبا اعلام کرد هیچ شخص، شرکت یا مؤسسه‌ای نمایندگی یا مجوزی از این سازمان برای تأمین مالی طرحها، تضمین دریافت تسهیلات یا تسهیل روند اخذ وام‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر ندارد و متقاضیان باید از پرداخت وجه یا ارائه مدارک به واسطه‌ها خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی دریافت گزارش‌هایی از سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر درباره نحوه دریافت تسهیلات، این سازمان با هدف شفاف‌سازی سازوکار اعطای وام‌های کم‌بهره، نسبت به انتشار ادعا‌های غیرمعتبر در فضای مجازی هشدار داد.

بر اساس اطلاعیه ساتبا، هم‌زمان با گسترش طرح‌های نیروگاهی و افزایش استقبال سرمایه‌گذاران، برخی اشخاص و مراجع با انتشار مطالبی در فضای مجازی، مدعی تأمین مالی طرحها، دریافت تسهیلات یا تسهیل و تضمین اخذ وام‌های تخصیصی از سوی ساتبا شده‌اند.

این سازمان تأکید کرده است که هیچ‌یک از اشخاص، شرکت‌ها، مؤسسات و کانال‌های منتشرکننده این‌گونه مطالب، مورد تأیید ساتبا نیستند و مجوز یا نمایندگی از سوی این سازمان ندارند. همچنین هرگونه ادعای همکاری، تضمین دریافت تسهیلات یا تسهیل فرایند اخذ وام از طریق واسطه‌ها فاقد اعتبار است.

ساتبا اعلام کرده است تمامی برنامه‌ها، فراخوان‌ها و سازوکار‌های مورد تأیید این سازمان برای تأمین مالی و اعطای تسهیلات کم‌بهره، از جمله تسهیلات از محل وجوه اداره‌شده، یارانه سود تسهیلات و سایر کمک‌های فنی و اعتباری دولتی، صرفاً از طریق وب‌سایت و درگاه‌ها و کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی این سازمان اعلام می‌شود.

در پایان این اطلاعیه، از متقاضیان و سرمایه‌گذاران خواسته شده است پیش از عقد قرارداد، پرداخت وجه یا ارائه اطلاعات و مدارک به اشخاص متفرقه، صحت اخبار و اعتبار مراجع را از طریق مجاری رسمی ساتبا بررسی کنند.

این سازمان همچنین اعلام کرده است حق قانونی خود برای پیگیری موارد سوءاستفاده از نام و اعتبار ساتبا از طریق مراجع ذی‌صلاح را محفوظ می‌داند.