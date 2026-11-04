در ۲۴ ساعت گذشته در بازه ۱۱ تا ۱۲ آبان ۱۴۰۵، اخباری منتشر شده که بررسی‌های مرکز ملی فضای مجازی نشان داد، صحت ندارند و اخبار جعلی هستند.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته از نشست سه جانبه میان ایران، چین و عمان در پکن تا ادعای حمله پهپادی انصاراللّه یمن به مکه مکرمه، در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

نشست سه جانبه میان ایران، چین و عمان در پکن

وزارت امور خارجه این ادعا را تکذیب کرد

ادعای حمله پهپادی انصاراللّه یمن به مکه مکرمه

نیرو‌های مسلح یمن هرگونه حمله به اماکن محترم مسلمانان به ویژه مکه مکرمه را تکذیب کردمد.



افزایش ۵۰ درصدی قیمت گواهی اسقاط خودرو

ستاد نوسازی می گوید برنامه ای برای افزایش قیمت گواهی اسقلط خودرو ندارد.



ادعای دولت موقت سوریه درباره بازداشت اعضای یک باند مرتبط با حزب الله لبنان

حزب الله لبنان این ادعا را تکذیب کرد.



ویدئویی از پرچم گردانی یک عروس با لباس مستهجن در تجمعات شبانه

رسانه‌ها می گویند این خبر از اساس دروغ است.



ادعای وجود یک میلیون دانشجوی عراقی در ایران

سفیر عراق حضور این تعداد دانشجوی عراقی در ایران راتکدیب کرد.



نزدیک بودن توافق ایران و آمریکا

بقایی سخنگوی وزارت خارجه نزدیک بودن توافق میان ایران و آمریکا را رد کرد و گفت: هرگونه توافق باید برمبنای شروط هفت گانه ایران باشد.

مشاهده یک ببر در محله گردکل نوشهر

محیط زیست این خبر را تکذیب کرد.