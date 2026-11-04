به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان روز ملی استکبارستیزی، در سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ به همت دانشجویان، با حضور مردم غیور و انقلابی دیار میرزا در ۶۲ نقطه گیلان آغاز شد.

مردم استان با مشت‌های گره کرده، گام‌هایی استوار و سردادن شعار‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، انزجار همیشگی خود را از استکبار جهانی ابراز می‌کنند.

تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳، شهادت دانش آموزانی که در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ در حالی که مدارس را تعطیل کرده و به سمت دانشگاه تهران حرکت می‌کردند تا صدای اعتراض خود را به گوش همگان برسانند، از دیگر وقایع مهمی است که تاثیرات مهمی بر شرایط آن روزگار و تسریع حرکت انقلاب اسلامی به سمت قله‌های پیروزی و پیشرفت داشت.