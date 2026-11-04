هفدهمین همایش طلایه داران مازندران همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور جمعی از مداحان و ذاکران اهل‌بیت (ع) از سراسر مازندران، در مسجد امام حسین (ع) روستای اسپاهی‌کلا بخش دابودشت آمل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هفدهمین همایش طلایه داران مازندران همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور جمعی از مداحان و ذاکران اهل‌بیت (ع) از سراسر مازندران، در مسجد امام حسین (ع) روستای اسپاهی‌کلا بخش دابودشت آمل برگزار شد.

رضا فرسویان رئیس کانون مداحان آمل گفت:دراین همایش بیش از ۱۵۰مداحان برتر استان حضور داشتند. مداحان علاوه بر رسالت نوکری اهل‌بیت (ع)، در تبیین معارف دینی، تقویت ایمان و بصیرت جامعه و انتقال فرهنگ فاطمی به نسل‌های آینده مسئولیتی مهم برعهده دارند.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت شعر، مرثیه و هنر مداحی می‌تواند زمینه انتقال پیام و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) به نسل جوان را فراهم کند.

فرسویان هدف از برگزاری این همایش را ترویج فرهنگ فاطمی، گسترش معارف اهل‌بیت (ع)، تقویت وحدت و همدلی و آشنایی بیشتر مداحان مازندران با ظرفیت‌ها و تجربیات یکدیگر عنوان کرد.