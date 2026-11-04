به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، میلاد فرخان در نشست ستاد درآمد‌های استان گفت: این میزان رشد در حالی محقق شده که میانگین رشد درآمد‌های مالیاتی کشور ۵۵ درصد بوده است.

وی با اشاره به تحقق ۹۱ درصدی سهم درآمد‌های مالیاتی استان افزود: با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط اقتصادی کشور و تغییر مهلت ارائه و پرداخت اظهارنامه‌های مالیاتی، تلاش مجموعه امور مالیاتی استان برای تحقق کامل درآمد‌های پیش‌بینی‌شده تا پایان سال ادامه دارد.

فرخان با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد ظرفیت وصول مالیات استان مربوط به شرکت‌هاست، گفت: امسال ۲ هزار و ۸۴۸ شرکت در استان اظهارنامه مالیاتی ارائه کردند که بخش عمده آنها در حوزه پیمانکاری فعالیت دارند.

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشکلات نقدینگی شرکت‌ها و تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت، این موضوع را از چالش‌های وصول درآمد‌های مالیاتی دانست و افزود: مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی مشاغل نیز به دلیل شرایط خاص کشور تمدید شد که بر زمان‌بندی وصول درآمد‌ها تأثیر گذاشت.

فرخان با اشاره به بررسی حدود ۳ هزار و ۸۰۰ پرونده در چارچوب تبصره ماده ۱۰۰ اظهار کرد: نزدیک به ۹۵ درصد این پرونده‌ها مشمول معافیت شده یا مالیات آنها صفر بوده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای افزایش وصولی درآمد‌های مالیاتی تا پایان آبان‌ماه به حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با ادامه فرآیند رسیدگی و حسابرسی پرونده‌ها، سهم درآمد‌های مالیاتی استان تا پایان سال به‌طور کامل محقق شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام درآمدی استان گفت: با توجه به رویکرد جدید دولت و پیش‌بینی نظام نوین درآمد و هزینه در بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه، استان‌ها باید بیش از گذشته به ظرفیت‌های درآمدی خود متکی باشند.

سید انتظام سهمگین افزود: برای اجرای این سیاست، لازم است موانع تحقق درآمد‌ها به‌صورت دقیق شناسایی و پایه‌های درآمدی دستگاه‌های اجرایی متناسب با ظرفیت واقعی آنها اصلاح شود.

وی فرار مالیاتی، پنهان‌کردن درآمد‌های واقعی از طریق استفاده از حساب‌ها و دستگاه‌های کارت‌خوان متعدد و همچنین برخی معافیت‌های مالیاتی را از موضوعات نیازمند بررسی دانست و گفت: شناسایی درآمد‌های واقعی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مالیات بر خانه‌های خالی، املاک و خودرو‌های گران‌قیمت می‌تواند به افزایش منابع درآمدی استان کمک کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به ظرفیت‌های مغفول در دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: پایه‌های درآمدی برخی دستگاه‌ها متناسب با ظرفیت واقعی آنها نیست و باید با بررسی‌های کارشناسی، ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه اصلاح شود.

سهمگین با تأکید بر استمرار جلسات ستاد درآمد استان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید علاوه بر تحقق درآمد‌های مصوب، برای افزایش درآمد‌های مازاد و شناسایی منابع جدید نیز برنامه‌ریزی کنند تا استان برای اجرای نظام نوین درآمد و هزینه در سال آینده آمادگی لازم را داشته باشد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با اشاره به حرکت دولت به سمت اجرای نظام درآمد و هزینه گفت: بر اساس این رویکرد، اعتبارات تخصیصی به استان‌ها متناسب با میزان درآمد آنها خواهد بود و هرچه درآمد استان افزایش یابد، درآینده امکان بهره‌مندی از اعتبارات عمرانی بیشتر فراهم می‌شود.

رحمانی با اشاره به تجربه اجرای این سیاست در برنامه سوم توسعه کشور افزود: اجرای نظام درآمد و هزینه می‌تواند در توسعه استان‌های کمتر برخوردار نقش مؤثری داشته باشد و زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها را فراهم کند.

وی انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ به استان را یکی از مهم‌ترین راهکار‌های افزایش درآمد‌های مالیاتی دانست و تأکید کرد: دستگاه‌های متولی باید شرکت‌های بزرگ و زیرمجموعه خود را به جلسات ستاد درآمد دعوت کنند و اقدامات لازم برای انتقال حساب‌های آنها به استان را به‌صورت جدی پیگیری کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: افزایش درآمد‌های جاری به‌تنهایی پاسخگوی نیاز‌های توسعه‌ای استان نیست و باید پایه‌های درآمدی و مالیاتی را گسترش دهیم. انتقال حساب شرکت‌های بزرگ می‌تواند جهش قابل توجهی در درآمد‌های استان و به‌تبع آن در اعتبارات عمرانی ایجاد کند.

رحمانی با اشاره به عملکرد درآمدی هفت‌ماهه استان گفت: مجموع درآمد مصوب استان در سال جاری ۵ هزار و ۸۷۱ میلیارد تومان است که از این میزان، ۵ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان مربوط به درآمد‌های مالیاتی و ۱۳۵ میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدهاست.

وی افزود: مجموع وصولی درآمد‌های استان در هفت‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۵ درصد رشد داشته و درآمد‌های مالیاتی نیز با رشد ۸۶ درصدی همراه بوده است؛ با این حال، هنوز حدود ۹ درصد با تحقق کامل سهم مصوب هفت‌ماهه فاصله داریم.

استاندار با تأکید بر ضرورت جبران این فاصله خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول باید تلاش کنند تا پایان دی‌ماه، صددرصد درآمد‌های پیش‌بینی‌شده وصول شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت سایر منابع درآمدی استان گفت: در بخش سایر درآمد‌ها نیز با وجود رشد ۲۸ درصدی نسبت به سال گذشته، ظرفیت‌های بیشتری وجود دارد که باید با بازنگری در پایه‌های درآمدی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی فعال شود.

رحمانی شناسایی راه‌های فرار مالیاتی و تعیین تکلیف بدهکاران بزرگ را از دیگر اولویت‌های ستاد درآمد استان برشمرد و افزود: دستگاه‌های متولی باید با جدیت این موضوعات را دنبال کنند و در صورت نیاز، بدهکاران عمده برای بررسی و تعیین تکلیف به جلسات ستاد دعوت شوند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از پیگیری پیشنهادی برای اختصاص سهم مشخص و مستقل به استان‌ها در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: در حال رایزنی با دولت و مجلس هستیم تا رقم مشخصی به‌عنوان سهم هر استان در بودجه پیش‌بینی شود و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بتواند درباره نحوه تخصیص و هزینه‌کرد آن تصمیم‌گیری کند.

رحمانی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: این پیشنهاد در مراحل مقدماتی بررسی قرار دارد و تلاش می‌کنیم با همراهی دولت و مجلس، زمینه اجرای واقعی نظام درآمد و هزینه فراهم شود.

وی در پایان بر برگزاری منظم جلسات ستاد درآمد استان تأکید کرد و گفت: جلسات اصلی این ستاد باید حداقل ماهی یک‌بار با حضور مسئولان ارشد استان برگزار شود تا روند وصول درآمدها، رفع موانع و شناسایی منابع جدید به‌صورت مستمر پیگیری شود.

استاندار ابراز امیدواری کرد با افزایش درآمد‌های پایدار، اصلاح پایه‌های مالیاتی و انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان، زمینه افزایش اعتبارات عمرانی و شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های توسعه‌ای کهگیلویه و بویراحمد فراهم شود.