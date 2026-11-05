دادستان مشکین‌شهر گفت: انجام هرگونه فعالیت شانس‌آزمایی موسوم به قرعه‌کشی در بستر فضای مجازی بدون رعایت ضوابط شرعی و قانونی و بدون شفافیت لازم جرم بوده و برگزارکنندگان قطعاً تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حامد سرداری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشکین‌شهر، با هشدار جدی به برگزارکنندگان شانس‌آزمایی‌های بی‌ضابطه تحت عنوان قرعه‌کشی اظهار کرد: انجام هرگونه فعالیت شانس‌آزمایی موسوم به قرعه‌کشی در بستر فضای مجازی بدون رعایت ضوابط شرعی و قانونی و بدون شفافیت لازم، جرم بوده و برگزارکنندگان قطعاً تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

وی با تشریح مصادیق این جرم افزود: هرگونه انجام قرعه‌کشی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده یا مال منقولی بدون شفافیت و رعایت ضوابط شرعی توسط شرکت‌کنندگان به نفع برنده یا شخص ثالث پرداخت و اعطا گردد، جرم محسوب می‌شود و برگزارکنندگان و مدیران این قرعه‌کشی‌ها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

دادستان مشکین‌شهر با تأکید بر ضرورت اجرای این هشدار ادامه داد: صدور این هشدار باهدف حفظ حقوق شهروندان، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه انجام شده و لازم‌الاجراست و از عموم همشهریان درخواست می‌شود از مشارکت در این‌گونه قرعه‌کشی‌ها خودداری نمایند.

سرداری در پایان یادآور شد: انتظار می‌رود شهروندان در صورت مشاهده چنین اقداماتی، مراتب را به مرجع قضایی گزارش دهند تا برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت گیرد و از حقوق عامه صیانت شود.