مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم از کشف و ضبط پنج‌هزار و ۳۰۰ لیتر روغن موتور تقلبی و فاقد مجوز استاندارد از یک واحد تولیدی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم با اعلام این خبر گفت: بازرسان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت قم در جریان اجرای طرح تشدید بازرسی‌ها و در گشت مشترک با بازرسان اداره‌کل استاندارد، یک واحد تولیدی متخلف را شناسایی کردند که روغن موتور فاقد مجوز استاندارد را با عنوان روغن موتور مرغوب و دارای سطح کیفی بالا تولید و عرضه می‌کرد.

وی افزود: در بازرسی از این واحد تولیدی، یک‌هزار و ۶۰ قوطی پنج‌لیتری روغن موتور به حجم مجموع پنج‌هزار و ۳۰۰ لیتر کشف و ضبط شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم ارزش این محموله را ۶۳ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پرونده تخلف این واحد از طریق سامانه سیمبا برای رسیدگی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

کریمی با تأکید بر نقش مردم در شناسایی تخلفات اقتصادی افزود: سامانه ۱۲۴ اداره‌کل صمت قم در طول سال فعال است و شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود درباره گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، قاچاق کالا، احتکار و دیگر تخلفات اقتصادی را از طریق این سامانه اعلام کنند.