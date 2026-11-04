راهپیمایی ۱۳ آبان امسال در مشهدالرضا (ع)، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم و دانش‌آموزان از ساعت ۸ صبح از میدان ۱۵ خرداد به سمت حرم مطهر رضوی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، عرصه میدان ۱۵ خرداد و سرتاسر خیابان امام رضا (ع) مشهد، امروز میعادگاه حضور زائران و مجاورانی است که در نخستین روز ملی استکبارستیزی پس از شهادت قائد امت، میراث استکبارستیزانه و قهرمانانه رهبر شهید را استوارتر از همیشه اقامه می‌کنند.

تشییع پیکر مطهر ۲۷ شهید خوشنام دفاع مقدس، اجرای مراسم آیینی و اجرای شعار سراسری «مرگ بر آمریکا» در مسیر خیابان امام رضا (ع) از اصلی‌ترین محور‌های مراسم امسال است.

شرکت کنندگان در راهپیمایی سیزده آبان با پرچم های ایران به میدان آمده اند تا به همه ثابت کنند بر عهد و پیمان با رهبر شهید انقلاب و فرزند صالح ایشان تا پای جان استوار خواهند ماند.