بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان با حضور پرشور و گسترده دانش آموزان و مردم ولایتمدار هرمزگان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ دانش آموزان، دانشجویان و حافظان تنگه هرمز با سردادن شعارهای مرگ برآمریکا، مرگ بر اسرائیل و لبیک یا خامنه ای با رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت و انزجار خود را از مستکبران اعلام کردند.

راهپیمایی ۱۳ آبان علاوه بر شهرستان ها در همه بخش ها و روستاهای هرمزگان در حال برگزاری است.

در تقویم جمهوری اسلامی ایران ۱۳ آبان، سالروز سه مناسبت تاریخی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز است.