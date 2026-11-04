فیلم‌های سینمایی «آزادی خواه» و «داوطلب مرگ»، امشب و پنج شنبه ۱۴ آبان، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «آزادی خواه» محصول ۲۰۱۳ ونزوئلا، به کارگردانی آلبرت آرولو، پنج شنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۷، همزمان با پایان پیروزمندانه نبرد سیمون بولیوار برای آزادی ونزوئلا پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی ادگار رامیرز، اریک وایلدپرت و ماریا والورد آمده است: سیمون بولیوار خانزاده جوانی است که به همراه خانواده اش در اوایل قرن نوزدهم در ونزوئلا زندگی می‌کند. به رسم اشراف زادگان آن زمان او به اسپانیا می‌رود و با اشراف زاده زیبایی به نام ماریا ازدواج می‌کند و عروس جوان خود را به املاکش در ونزوئلا می‌برد. آنها زندگی خوب و خوشی را آغاز می‌کنند. پس از مدتی سیمون توسط برخی دوستان خود به جمع‌هایی وارد می‌شود که مخالف سلطنت امپراطوری اسپانیا بر ونزوئلا هستند. او که سری نترس دارد به زودی پای ثابت این جمع‌ها می‌شود. همسرش از این موضوع نگران است، اما سیمون او را راضی می‌کند. پس از مدتی سیمون چنان درگیر این جلسات می‌شود که ...

شبکه نمایش، در قالب باکس هفتگی «چهارشنبه‌های وحشت» هر هفته یکی از آثار مطرح و دلهره‌آور سینمای جهان را برای علاقه‌مندان این گونه پخش می‌کند که این هفته فیلم «داوطلب مرگ» به کارگردانی، دیدیه گروسه پخش می شود.

فیلم سینمایی «داوطلب مرگ»، امشب ساعت ۲۳، پخش و پنج شنبه ۱۴ آبان ساعت‌های ۷ و ۱۵ بازپخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک دانشمند نابغه سالمند که از کار برکنار شده است به کمک تکنولوژیی که اختراع کرده است از طریق تلویزیون می‌تواند دوربین فیلمبرداری پخش زنده تلویزیون را کنترل کند و مجری‌ها و افرادی که مقابل دوربین هستند را با اشعه به قتل برساند. رومن کارآگاه پلیسی است که این پرونده او واگذار شده و او دریافته قاتل، یکی از تماشاگران تلویزیون است، دستور می‌دهد به‌جای پخش زنده، برنامه‌ها به صورت ضبط شده پخش شود و …

از بازیگران آن می‌توان به ریشار بورینژه، میشل گالابرو، دومینیک لاوانان، اتین شیکو، هری کلون، کیم ماسه، رومن بورینژه و ریتون لیبمان اشاره کرد.

فیلم «داوطلب مرگ» در سال ۱۹۸۷ در جشنواره فانتاسپورتو پرتغال که مخصوص فیلم‌های تخیلی است نامزد جایزه بهترین فیلم بین‌المللی تخیلی شد.