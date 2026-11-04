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هفته چهارم دور گروهی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با برد تیمهای بارسلونا و پاری سن ژرمن آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور گروهی ۳۶ تیم حضور دارند. هر تیم با ۴ حریف در خانه و ۴ حریف دیگر در خارج از خانه روبهرو خواهد شد و جدول دور گروهی به صورت کلی محاسبه میشود. در پایان ۸ تیم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود میکنند و تیمهای نهم تا بیست و چهارم راهی دور پلی آف میشوند. نتایج و برنامه ادامه هفته چهارم به این شرح است:
شاختار دونیتسک اوکراین ۰ - ۱ اسپورتینگ لیسبون پرتغال
گالاتاسرای ترکیه ۲ - ۰ اشتوتگارت آلمان
بارسلونا اسپانیا ۳ - ۰ آستون ویلا انگلیس (گلها: لمین یامال در دقیقه ۷ و رافینیا بلولی ۵۲ و ۶۴)
آتلتیکومادرید اسپانیا ۰ - ۲ بایرن مونیخ آلمان (گلها: لنارت کارل در دقیقه ۵۴ و کنراد لایمر ۷۴)
فاینورد هلند ۰ - ۳ اینتر ایتالیا (گلها: یان بیسک در دقیقه ۸، فرانچسکو اسپوزیتو ۳۴ و پیوتر زلینسکی ۵۴)
بودو گلیمت نروژ ۰ - ۰ لیل فرانسه
لاسک لینز اتریش ۴ - ۰ اسلووان براتیسلاوا اسلواکی
منچستریونایتد انگلیس ۳ - ۲ رم ایتالیا
- برای رم ماتیاس زوله در دقیقه ۱۱ و دونیل مالن ۱۸ - پنالتی گلزنی کردند و گلهای منچستریونایتد را برونو فرناندش در دقیقه ۵۸ - پنالتی و ماتیوش کانیا ۸۳ و ۸۶ به ثمر رساندند.
ویارئال اسپانیا ۰ - ۶ پاری سن ژرمن فرانسه (قهرمان دوره قبل) (گلها: ژائو نه وس در دقیقه ۹، دزیره دو ۱۲، سنی مایولو ۱۳، فابیان رویس ۱۷ و ۵۰ و دوید بولی ۷۸)
برنامه امشب:
آ ا ک آتن یونان - رئال مادرید اسپانیا
فنرباغچه ترکیه - لیورپول انگلیس
بوروسیا دورتموند آلمان - رئال بتیس اسپانیا
پورتو پرتغال - ناپولی ایتالیا
آیندهوون هلند - کلوب بروخه بلژیک
ار بی لایپزیش آلمان - منچستریونایتد انگلیس
لانس فرانسه - کومو ایتالیا
اسلاویا پراگ چک - آرسنال انگلیس
وایکینگ نروژ - صباح جمهوری آذربایجان
در جدول تیم پاری سن ژرمن با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و تیمهای ۹ امتیازی بارسلونا، آستون ویلا، لیورپول و رئال مادرید دوم تا پنجم هستند.