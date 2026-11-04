دستگیری ۲ سارق موتور کولر در اراک ، اعتراف به ۱۴ فقره سرقت

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اراک از شناسایی و دستگیری ۲ سارق موتور کولر خبر داد و گفت: متهمان به ۱۴ فقره سرقت در این شهرستان اعتراف کردند.