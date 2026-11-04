دستگیری ۲ سارق موتور کولر در اراک ، اعتراف به ۱۴ فقره سرقت
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اراک از شناسایی و دستگیری ۲ سارق موتور کولر خبر داد و گفت: متهمان به ۱۴ فقره سرقت در این شهرستان اعتراف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ محسن رضایی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتور کولر در سطح شهرستان اراک، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت. وی افزود: مأموران کلانتری ۱۲ رضوی اراک با اقدامات اطلاعاتی و انتظامی، ۲ سارق را شناسایی و دستگیر کردند که این متهمان در تحقیقات به عمل آمده به ۱۴ فقره سرقت اعتراف کردند. سرهنگ رضایی در پایان بیان داشت: ۲ متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.