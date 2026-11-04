راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، همزمان با سراسر کشور در شهر‌های سیستان و بلوچستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، امروز چهارشنبه با حضور اقشار مختلف مردم در بیش از ۶۴ نقطه جمعیتی سیستان و بلوچستان با شعار محوری میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار آغاز شد.

مراسم محوری این رویداد در زاهدان ساعت ۹ از میدان آزادی با حضور پرشور مردم آغاز شد.

دانش آموزان، فرهنگیان، دانشجویان، بازاریان، کارمندان همگام با سایر قشر‌ها با حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان، رویکرد استکبارستیزی خود را بار دیگر فریاد زدند و عزتمندی ایران را به جهانیان نشان دادند.