به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، صبح امروز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه، همزمان با سالروز سه رویداد تاریخی تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸، زنگ استکبارستیزی در تمامی مدارس استان مازندران به صدا درآمد.

کلبادی‌نژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در مراسم نواختن زنگ استکبارستیزی در دبیرستان دخترانه ابوریحان ساری گفت: امروز در بیش از ۴ هزار و ۲۶۴ مدرسه ما زنگ استکبارستیزی به صدا درآمده است.

وی با محکوم کردن جنایات استکبار جهانی افزود: ما جنایت آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی را که امسال ۱۶۸ دانش‌آموز مظلوم را از ما گرفت و جایشان خالی است، محکوم می‌کنیم. ما برای اصالت خودمان، این جنایت‌هایی را که در دل تاریخ و در اقصی نقاط دنیا صورت می‌گیرد، رد می‌کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در پایان تصریح کرد: در پس این زنگ، همه دانش‌آموزان در ۳۳ شهرستان و منطقه در راهپیمایی دشمن‌شکن که قرار است ابهت و عظمت ایران اسلامی را به رخ بکشد، در سراسر استان حضور پیدا خواهند کرد.

در این آیین نمادین، دانش‌آموزان با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی و تصاویر شهدای دانش‌آموز، به ویژه شهدای مظلوم مدرسه میناب، فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.