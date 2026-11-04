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زنگ استکبارستیزی صبح امروز چهارشنبه ۱۳ آبانماه همزمان با سراسر کشور در مدارس استان مازندران به صدا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، صبح امروز چهارشنبه ۱۳ آبانماه، همزمان با سالروز سه رویداد تاریخی تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانشآموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸، زنگ استکبارستیزی در تمامی مدارس استان مازندران به صدا درآمد.
کلبادینژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در مراسم نواختن زنگ استکبارستیزی در دبیرستان دخترانه ابوریحان ساری گفت: امروز در بیش از ۴ هزار و ۲۶۴ مدرسه ما زنگ استکبارستیزی به صدا درآمده است.
وی با محکوم کردن جنایات استکبار جهانی افزود: ما جنایت آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی را که امسال ۱۶۸ دانشآموز مظلوم را از ما گرفت و جایشان خالی است، محکوم میکنیم. ما برای اصالت خودمان، این جنایتهایی را که در دل تاریخ و در اقصی نقاط دنیا صورت میگیرد، رد میکنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در پایان تصریح کرد: در پس این زنگ، همه دانشآموزان در ۳۳ شهرستان و منطقه در راهپیمایی دشمنشکن که قرار است ابهت و عظمت ایران اسلامی را به رخ بکشد، در سراسر استان حضور پیدا خواهند کرد.
در این آیین نمادین، دانشآموزان با در دست داشتن پرچمهای جمهوری اسلامی و تصاویر شهدای دانشآموز، به ویژه شهدای مظلوم مدرسه میناب، فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.