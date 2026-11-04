دانش آموزان اصفهانی امروز بار دیگر با حضور خود در صحنه، پای بندی خود را به انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام راحل و رهبر شهید انقلاب اسلامی نشان می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روز ۱۳ آبان در تقویم رسمی کشور به عنوان روز مبارزه با استکبار نامگذاری شده است و یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است.

تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، شهادت دانش آموزان معترض به دست نظامیان رژیم شاهنشاهی در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ که روز دانش آموز نام گرفت و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ عنوان این سه واقعه تاریخی است.