به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محسن نادری دربازدید از مناطق عشایری شهرستان جیرفت، از اجرای آزمایشی طرح سرشماری توصیفی و مکان‌محور عشایر کشور در جنوب استان کرمان خبر داد.

وی با اشاره به اجرای این طرح با همکاری مجموعه امور عشایر جنوب کرمان اظهار داشت: در قالب این طرح، اطلاعات توصیفی و موقعیت مکانی ۲ هزار خانوار عشایری به‌عنوان پایلوت، طی سال جاری ثبت و گردآوری می‌شود.

نادری افزود: سرشماری رسمی عشایر کشور در تیرماه سال ۱۴۰۶ با رویکرد توصیفی و مکان‌محور و به‌صورت میدانی اجرا خواهد شد و طی آن بیش از ۲۵۱ هزار خانوار عشایری در سراسر کشور مورد سرشماری قرار می‌گیرند.

مدیرکل فناوری و اطلاعات سازمان امور عشایر ایران، ثبت دقیق اطلاعات و موقعیت مکانی خانوار‌های عشایری را از محور‌های اصلی این طرح عنوان کرد.