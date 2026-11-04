در دو سال گذشته، ۲۷ هکتار از زمین های بستر و حریم رودخانه‌های استان آزادسازی شده است که از این میزان، حدود ۲۳ هکتار دارای کاربری کشاورزی غیرمجاز بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تصرف حریم و بستر رودخانه ها، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، مخاطرات جانی و مالی جبران ناپذیری را در زمان وقوع بارندگی‌ها به همراه دارد، گفت: با پایش مستمر گروه‌های گشت و بازرسی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون تعداد ۲۵۴ مورد تصرف غیرمجاز در سطح رودخانه‌های استان شناسایی و متناسب با آن، اخطاریه‌های قانونی و لازم‌الاجرا برای متخلفان صادر شده است.

محمدعلی شهابی افزود: اولویت نخست ما همواره تبیین خطرات، گفت‌و‌گو و اقناع متصرفان بوده است؛ بر همین اساس و با همراهی جوامع محلی، ۳۴ مورد رفع تصرف به‌صورت داوطلبانه صورت گرفته است. با این حال، در مواردی که همکاری لازم صورت نگرفته، اقدامات قانونی با قاطعیت دنبال شده است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون ۶۳ پرونده در مرحله دریافت احکام قضایی قرار دارد و تاکنون ۲۷ مورد از احکام قطعی با همکاری مراجع قضایی و انتظامی اجرا و تعیین‌تکلیف شده است.

وی گفت: در مجموع در دو سال گذشته، ۲۷ هکتار از زمین های بستر و حریم رودخانه‌های استان آزادسازی شده است که از این میزان، حدود ۲۳ هکتار دارای کاربری کشاورزی غیرمجاز بوده است.

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با اشاره به چالش‌ها و پیچیدگی‌های کار در این حوزه افزود: تداخلات حقوقی، تنش‌های اجتماعی و محلی از عمده‌ترین موانع در فرایند بازگشایی و رفع تصرفات به شمار می‌روند که عبور از آنها نیازمند هم‌افزایی همه‌جانبه دستگاه‌های متولی است.

شهابی همچنین استقرار مدیریت داده‌محور را یکی از راهبرد‌های نوین این مجموعه دانست و گفت: به‌منظور ثبت دقیق وضعیت رودخانه‌ها، جلوگیری از تعرضات جدید و ایجاد شفافیت کامل، بانک اطلاعات جامع مجاری آبی استان در بستر سامانه اطلاعات مکانی یکپارچه رودخانه‌ها (سامیر) تشکیل و به‌روزرسانی شده که ابزاری کارآمد در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و پاسخگویی به استعلامات است.

وی بخش مهمی از توفیقات این حوزه را مرهون اقدامات بازدارنده و ارتقای سطح آگاهی عمومی برشمرد و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه دهیاران سراسر استان، ارتباط مستمر با رسانه‌ها و تولید محتوای آگاهی‌بخش در فضای مجازی، در کنار برپایی منظم میز‌های خدمت در مناطق مختلف برای پاسخگویی چهره‌به‌چهره به مطالبات مردم، سهم بسزایی در کاهش تصرفات و جلب مشارکت مردمی داشته است.

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با اشاره به آمادگی‌های فنی و اجرایی پیش از آغاز فصل بارندگی‌ها افزود: پایش مستمر سازه‌های تقاطعی و پل‌ها، ساماندهی و لایروبی نقاط حادثه‌خیز و مقاطع بحرانی رودخانه‌ها و همچنین پیگیری مستمر و طرح مصوبات در کمیته استانی کنترل و کاهش خطر سیل، جزو اولویت‌های راهبردی بوده تا استان پهناور خراسان جنوبی با کمترین خسارت، بیشترین بهره‌مندی را از نزولات جوی تجربه کند.