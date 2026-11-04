پخش زنده
امروز: -
همزمان با یوم الله ۱۳ آبان، امروز زنگ استکبارستیزی در مدارس سراسر کشور نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ زنگ استکبار ستیزی همزمان با سراسر کشور امروز در تهران با حضور وزیر آموزش و پرورش در مدرسه دخترانه نرجس نواخته شد.
همچنین از دقایقی پیش راهپیمایی ۱۳ آبان، روز استکبار ستیزی با حضور باشکوه و میلیونی دانشآموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم از ساعت ۹ صبح در تهران و دیگر شهرهای کشور آغاز شد.
قرار است در هفته استکبارستیزی، مجموعهای از برنامههای محوری و اقدامات فرهنگی و تربیتی برای دانشآموزان سراسر کشور با مشارکت تشکلهای دانشآموزی و استفاده از ظرفیت مدارس اجرا شود.