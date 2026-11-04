زنگ استکبارستیزی نماد بیداری و مقابله با ظلم و زیاده‌خواهی در مدارس کهگیلویه و بویراحمد نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، آیین نواختن زنگ استکبارستیزی به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، با حضور یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاونان استاندار، مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان بویراحمد، جمعی از مسئولان و دانش‌آموزان در دبستان دخترانه هجرت یاسوج برگزار شد.

ایوب رضایی مدیر کل آموزش و پرورش در این آیین، ضمن قدردانی از حضور استاندار و همراهی مجموعه مدیریت استان با دستگاه تعلیم و تربیت،گفت: حضور استاندار در جمع دانش‌آموزان و پذیرفتن دعوت آموزش‌وپرورش، نشان‌دهنده توجه و حمایت مجموعه مدیریت استان از نظام تعلیم و تربیت و نسل آینده‌ساز کشور است.

سیزدهم آبان؛ یادآور ایثار و فداکاری شهدای دانش‌آموز

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، افزود: سیزدهم آبان یادآور ایثار و فداکاری نوجوانان و جوانانی است که با وجود سن کم، قلب‌هایی بزرگ و اراده‌هایی استوار داشتند و در برابر ظلم و ستم ایستادند و با نثار جان خود، درس بزرگی از عشق، شجاعت و مسئولیت‌پذیری به نسل‌های آینده آموختند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان با اشاره به جایگاه والای شهدای دانش‌آموز تصریح کرد: این نوجوانان از پشت نیمکت‌های مدرسه، راهی به وسعت آسمان گشودند؛ آنان می‌توانستند در کلاس‌های درس برای آینده خود رؤیاهای بزرگی بسازند، اما با انتخاب مسیر ایثار و فداکاری، الگویی ماندگار از ایمان، شجاعت و دفاع از ارزش‌ها برای جامعه به یادگار گذاشتند.

زنگ استکبارستیزی؛ زنگ بیداری و مقابله با ظلم

رضایی با اشاره به مفهوم و پیام زنگ استکبارستیزی، آن را نماد بیداری، آگاهی و مقابله با ظلم و زیاده‌خواهی دانست و گفت: این زنگ تنها یک آیین نمادین نیست، بلکه یادآور ضرورت شناخت دشمن، هوشیاری در برابر تهدیدها و حفظ روحیه عزت‌طلبی و استقلال‌خواهی در میان دانش‌آموزان است.





وی با اشاره به حضور دانش‌آموزان در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه و پرشور دانش‌آموزان در این راهپیمایی، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی است.