استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم با تشریح سه رویداد تاریخی ۱۳ آبان، این روز را نماد مبارزه ملت ایران برای آزادی، استقلالطلبی و عدالتخواهی دانست و بر ضرورت تداوم مسیر مقاومت با تکیه بر آگاهی، توانمندسازی و نقشآفرینی نسل نوجوان تأکید کرد.
یدالله رحمانی با تأکید بر ضرورت زنده نگهداشتن آرمانهای شهدای دانشآموز،افزود: دانشآموزان امروز در کنار حضور در صحنههای اجتماعی، باید با ارادهای استوار مسیر تعلیم و تربیت، علمآموزی و توانمندسازی خود را طی کنند؛ چراکه آنان مدیران و سازندگان آینده کشور هستند.
وی با اشاره به نقش محوری معلمان و مدیران مدارس در ساختن آینده کشور، اضافه کرد: آموزشوپرورش باید منشأ تحولات باشد و دانشآموزان باید به بهترین شکل ممکن آموزش ببینند تا ظرفیتها و استعدادهای آنان شکوفا شود. این رسالت مهم بر عهده معلمان، فرهنگیان و مدیران نظام تعلیم و تربیت است که با فراهم کردن زمینههای مناسب، مسیر رشد و پیشرفت نسل آینده را هموار کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت استمرار این روند افزود: نباید تصور کنیم که همه مسیر پیشرفت را طی کردهایم؛ آنچه تاکنون انجام شده، آغاز حرکت است و باید این مسیر را با شتاب، جدیت و اراده بیشتری ادامه دهیم تا آموزشوپرورش به جایگاه واقعی خود بهعنوان محور تحول و پیشرفت کشور دست یابد.
وی با اشاره به تحولات و تقابلهای اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، گفت: دشمنان تصور میکردند با فشار نظامی و بهرهگیری از مشکلات و نگرانیهای اقتصادی و اجتماعی میتوانند انسجام ملی را تضعیف کنند، اما حضور و مقاومت مردم، همراهی رزمندگان و تلاشهای دولت، بار دیگر وحدت و همدلی ملت ایران را به نمایش گذاشت.
رحمانی با اشاره به شهادت رهبر، فرماندهان، کودکان بیدفاع و جمعی از مردم در جنگ رمضان، افزود: ملت ایران با وجود همه دشواریها، مستحکمتر از گذشته ایستاده است و حضور مردم در صحنه و همبستگی ملی نشان داد که دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با دعوت از دانشآموزان، فرهنگیان و آحاد مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان، خاطرنشان کرد: حضور باشکوه مردم در این راهپیمایی، بار دیگر پیام آزادیخواهی، استقلالطلبی و عدالتجویی ملت ایران را به گوش جهانیان خواهد رساند و نشان خواهد داد که مردم ایران با وحدت و همدلی، پای آرمانهای خود ایستادهاند.