به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «زیر سقف دیگران» در گونه درام محصول فرانسه در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه تهران پخش شود.

خلاصه روایت این اثر از این قرار است که: اینس یک مادر تنها است که همراه پسر نوجوانش در آستانه اخراج از آپارتمان خود قرار دارد. او برای گذران زندگی شغل عجیبی به عنوان مدیر یک ساختمان خالی دولتی به عهده می‌گیرد که در آن، باید با قوانینی سفت و سخت ساکنان موقت این ساختمان‌ها را اداره کند و سپس کمک کند تا با اعمال زور هر موقع که لازم شد آنها را از ساختمان بیرون کنند.

این فیلم بر اهمیت تلاش و پشتکار برای تأمین امنیت اقتصادی و حفظ سرپناه خانواده را تأکید می‌کند. این درام اجتماعی با ایجاد تعلیق و نمایش انتخاب‌های دشوار شخصیت اصلی، مخاطب را به تأمل درباره عدالت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، همدلی و مرز میان تأمین معاش و حفظ اصول اخلاقی دعوت می‌کند.

مجموعه «گذرگاه دیاتلوف»، در گونه جنایی، مهیج و تاریخی محصول روسیه در سال ۲۰۲۰ قرار است از شبکه تماشا پخش شود.

در این مجموعه خواهید دید: در میانه‌ی زمستان، گروهی از دانشجویان به کوه‌های اورال رفتند. اجساد منجمد شده آنها با جراحات غیر قابل توضیح در مکان‌هایی کشف شد که معمای چگونگی مرگ آنها را تشدید می‌کند. فقط یکی از آنها زنده می‌ماند. سرانجام ۹ جسد در یک کوه دورافتاده با جراحات وحشتناک و غیرقابل توجیه پیدا شد. بعضی از آنها نیمه برهنه بودند، برخی چشم‌هایشان از بین رفته بود و یکی زبان خود را از دست داده بود. رمز و راز دیاتلوف ده‌ها نظریه توطئه را ایجاد کرد که ۶۰ سال دوام داشته است. لوسی سفر گروه را دنبال می‌کند و داستان آنها را از طریق دفترچه خاطرات، عکس‌ها و نامه‌هایشان تعریف می‌کند.

این مجموعه اهمیت آمادگی، مهارت و شناخت شرایط محیطی را در سفر‌های دشوار و فعالیت‌های کوهستانی برجسته می‌کند. این مجموعه با ترکیب ماجرای تاریخی، تحقیقات جنایی و دلهره روان‌شناختی، مخاطب را به تأمل درباره محدودیت‌های انسان در برابر طبیعت و اهمیت جست‌وجوی حقیقت دعوت می‌کند.