\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c\u00a0 \u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0631\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0647\u0645 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0645\u062d\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0642\u0648\u0686\u0627\u0646\u060c\u062f\u0631\u06af\u0632 \u060c \u0646\u06cc\u0634\u0627\u0628\u0648\u0631 \u0648 \u0633\u0631\u062e\u0633 \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u0628\u0627 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u0644\u063a\u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u062c\u0627\u062f\u0647 \u0647\u0627\u060c \u0631\u0639\u0627\u06cc\u062a \u0633\u0631\u0639\u062a \u0645\u0637\u0645\u0626\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0648\u0631\u0647\u0627 \u0627\u0644\u0632\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0