رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: اگر دولت ایالات متحده به اراده عمومی خود برای خدمت به اربابان و باج‌گیران بین‌المللی خیانت کند، خواهد فهمید که «نه» ما با یک کابوس همراه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر قالیباف در واکنش تلویحی به نتایج انتخابات آمریکا، با اشاره به خواست عمومی مردم این کشور در مخالفت با جنگ راجع به جنگ‌طلبی دولت آمریکا هشدار صریح داد و در پیامی در حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت: چه از روی وجدان و چه از فشار خرج و مخارج زندگی، مردم آمریکا به جنگ «نه» گفتند و ما هم این پیام را تأیید می‌کنیم.

قالیباف افزود: اگر دولت آمریکا به خواست عمومی مردم خود خیانت کند تا به اربابان و باج‌گیران بین‌المللی خدمت کند، خواهد فهمید پاسخ ما به کابوسی برای دولت آمریکا تبدیل خواهد شد.