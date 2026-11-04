همزمان با سراسر کشور در روز ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، نصف جهان آماده خلق حماسه‌ای ماندگار و پر شور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این همایش حماسی به مناسبت روز دانش آموز با حضور دانش آموزان و همچنین گروه‌های مختلف مردم بصیر و ولایت مدار استان اصفهان برگزار می‌شود.

این مراسم در اصفهان در میدان امام (ره) این شهر برگزار می‌شود.

مردم حماسی و انقلابی علاوه بر محکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی، تنفر خود را از استکبارجهانی و دشمنان امت اسلام و اسرائیل غاصب نشان داده و برگ زرین دیگری بر کتاب پر افتخار حماسه آفرینی انقلاب خواهند افزود.

این روز ملی یادآور سه رخداد بزرگ تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش آموزان به دست رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام (ره) در سال ۱۳۵۸ است که در تقویم رسمی ایران به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شده است.