دهمین مورد اهدای عضو استان در سال ۱۴۰۵ با رضایت خانواده زنده‌یاد پروین امامی، بانوی ۳۶ ساله اهل پارس‌آباد مغان که به علت بیماری قلبی و ریوی دچار مرگ مغزی شده بود، به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل، وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اسماعیل فرزانه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،از ثبت دهمین مورد اهدای عضو استان در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: این اهدای عضو با رضایت خانواده زنده‌یاد پروین امامی، بانوی ۳۶ ساله اهل پارس‌آباد مغان که به علت بیماری قلبی و ریوی دچار مرگ مغزی شده بود، به ثبت رسید.

وی با اشاره به جزئیات این مورد افزود: زنده‌یاد امامی به دلیل بیماری‌های قلبی و ریوی در بیمارستان مسیح دانشوری تهران بستری بود و پس از طی مراحل درمان، مرگ مغزی وی از سوی متخصصان تأیید شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ضمن تسلیت به خانواده این ایثارگر و قدردانی از تصمیم ارزشمند آنان ادامه داد: روزانه افراد زیادی به دلیل نیاز شدید به کبد، کلیه، قلب یا سایر اعضای حیاتی جان خود را از دست می‌دهند و این اندام‌ها می‌توانند از اهداکنندگان زنده یا فوت‌شده به بیماران نیازمند پیوند شوند، اما همواره تعداد اهداکنندگان عضو کمتر از افرادی است که به پیوند نیاز دارند.

فرزانه در پایان یادآور شد: بسیاری از مردم هنوز اطلاعات کافی در زمینه اهدای عضو ندارند یا در تصمیم‌گیری مردد هستند و لازم است فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه انجام شود؛ بر اساس نظر دفتر آیت‌الله امام شهید خامنه‌ای (ره)، اگر استفاده از اعضای بدن بیماران برای معالجه بیماران دیگر باعث تسریع در مرگ و قطع حیات آنان شود جایز نیست، در غیر این صورت اگر با اذن قبلی وی صورت بگیرد یا نجات نفس محترمی متوقف بر آن عضو باشد، اشکال ندارد.