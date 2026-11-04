به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در روز یوم الله سیزدهم آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز با جضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان و دانش آموزان، زنگ استکبار ستیزی در مدارس استان خوزستان نواخته شد.

در این مراسم شرکت کنندگان با سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ضمن اعلام انزجار از اقدامات جنایتکارانه رژیم ایالات متحده آمریکا و حامیانش علیه مردم ایران، یاد و خاطره شهدای دانش آموز از جمله شهدای مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشتند.

مراسم نمادین نواخته شدن زنگ استکبار ستیزی در استان خوزستان با حضور فرهنگیان و دانش آموزان در دبیرستان شاهد فاطمیه اهواز برگزار شد.