تیم‌های مهرگان نور و تهران بیشه چمستان، از ساعت ۱۶ امروز در جدالی حساس از هفته سوم لیگ برتر والیبال به مصاف هم می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هفته سوم رقابتهای لیگ برتر والیبال مردان ایران، امروز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه با برگزاری هشت دیدار در دو گروه مقدماتی پیگیری می‌شود؛ جایی که مهرگان مازندران و شهرداری ارومیه برای حفظ صدرنشینی به میدان می‌روند، فولاد سیرجان و رازین پلیمر در جدالی حساس مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و شهرداری ارومیه نیز در مهم‌ترین دیدار گروه دوم میزبان پیکان تهران خواهد بود.

در یکی از دیدارهای مهم این هفته و از گروه نخست، تیمهای مهرگان نور و تهران بیشه چمستان؛ نمایندگان مازندران در این رقابتها از ساعت 16 امروز چهارشنبه 13 آبان در جدالی حساس در سالن شهدای ایزدشهر به مصاف هم می روند.

مهرگان مازندران با ۶ امتیاز صدرنشین گروه نخست است و رازین پلیمر با چهار امتیاز در تعقیب این تیم قرار دارد. فولاد سیرجان ایرانیان، فولاد مبارکه سپاهان و پاس گرگان نیز هر کدام سه امتیاز دارند و رقابت فشرده در این گروه، اهمیت دیدارهای هفته سوم را دوچندان کرده است.

تهران بیشه چمستان که در دو هفته ابتدایی، موفق به کسب پیروزی نشده است، این هفته در سالن شهدای ایزدشهر میزبان مهرگان مازندران خواهد بود؛ تیمی که با دو پیروزی متوالی و ۶ امتیاز در صدر جدول گروه نخست قرار دارد.

مهرگان در هفته نخست با نتیجه 3 بر صفر پاس گرگان را شکست داد و در هفته دوم نیز با پیروزی 3 بر 1 برابر چادرملو اردکان، روند موفق خود را ادامه داد. این تیم اکنون فرصت دارد با کسب سومین پیروزی متوالی، موقعیت خود را در صدر جدول مستحکم‌تر کند.

در مقابل، تهران بیشه چمستان پس از شکست برابر فولاد سیرجان در هفته نخست، در هفته دوم نیز مقابل رازین پلیمر 3 بر 2 مغلوب شد. نماینده تازه‌وارد لیگ برتر برای خروج از شرایط فعلی به دنبال نخستین پیروزی فصل خود است، هرچند رویارویی با صدرنشین مسابقات کار آسانی نخواهد بود.

برنامه هفته سوم لیگ برتر والیبال مردان:

هفته سوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران؛ امروز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه با هشت دیدار در دو گروه مقدماتی به شکل زیر برگزار می‌شود:

گروه اول:

رازین پلیمر – فولاد سیرجان ایرانیان

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۸

استقلال – پاس گرگان

مشهد، سالن شهید رئیسی، ساعت ۱۶

تهران بیشه چمستان – مهرگان مازندران

چمستان، سالن شهدای ایزدشهر، ساعت ۱۶

چادرملو اردکان – فولاد مبارکه سپاهان

اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

گروه دوم:

شهداب یزد – مس رفسنجان

یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

طبیعت اسلامشهر – مس سونگون تبریز

اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶

صنعتگران امید – شهروند قزوین

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۵

شهرداری ارومیه – پیکان تهران

ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۶