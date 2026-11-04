مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تخلیه کالاهای اساسی در بنادر شمالی کشور به ۱۷ میلیون تن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از برنامه‌ریزی برای افزایش میزان تخلیه کالا‌های اساسی در بنادر شمالی کشور به ۱۷ میلیون تن خبر داد.

محمد شکیبی‌نسب گفت: بازدید از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های بنادر نوشهر، فریدونکنار و امیرآباد با هدف بررسی نیاز‌های توسعه‌ای، نوسازی تجهیزات و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای پذیرش و تخلیه حجم بیشتری از کالا در دستور کار اعضای هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد.

وی با بیان اینکه ظرفیت اسمی بنادر شمالی کشور ۳۰ میلیون تن است، افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، امکان افزایش تخلیه کالا‌های اساسی در این بنادر به ۱۷ میلیون تن فراهم خواهد شد.

شکیبی‌نسب، نوسازی تجهیزات و آماده‌سازی زیرساخت‌ها را از الزامات تحقق این هدف دانست و گفت: در جریان بازدیدها، نیاز‌های فنی و زیرساختی بنادر بررسی و تصمیم‌های لازم برای افزایش ظرفیت عملیاتی اتخاذ می‌شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به سهم بنادر ایران در دریای خزر افزود: حدود ۲۱ درصد از ظرفیت بنادر حاشیه دریای خزر در اختیار بنادر ایران است و ۲۳ درصد از مجموع عملیات تخلیه و بارگیری کالا در این دریا در بنادر کشورمان انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: نوسازی تجهیزات و توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه افزایش سهم ایران از عملیات تخلیه و بارگیری کالا در دریای خزر و تقویت اقتصاد دریامحور در سواحل شمالی کشور را فراهم کند.