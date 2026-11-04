\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc\u060c \u06af\u0627\u0647\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af\u062f\u0627\u0634\u062a \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0648\u0627\u0698\u0647\u200c\u0647\u0627 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0644 \u0645\u0639\u0646\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f\u061b \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0646\u0647\u0627\u0644\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0627\u0631\u0646\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0642\u0644\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u06cc\u0627\u062f \u0639\u0632\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0632\u0646\u062f\u0647 \u0646\u06af\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n\u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u06f1\u06f3 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u060c \u062f\u062e\u062a\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u067e\u0633\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632 \u0628\u0647 \u0633\u0628\u06a9 \u062e\u0648\u062f\u060c \u06cc\u0627\u062f \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0646\u0627\u0628 \u0631\u0627 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n\n \n