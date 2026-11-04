عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت:نسل امروز با شناختی دقیق و انزجاری آگاهانه از سیاست‌های متخاصمانه دشمنان، مسیر اقتدار، پایداری و دفاع از هویت ملی را با جدیت تمام برگزیده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور در برنامه انقلاب دوم شبکه خبر گفت: جنایات و اقدامات خصمانه آمریکا، ماهیت واقعیتش را آشکار ساخته و تنفری عمیق و سراسری ایجاد کرده است که دیگر با هیچ ظاهر و پوشش دیپلماتیکی ترمیم نمی‌شود.

وی ادامه داد: امروز ابعاد مبارزه با استکبار از مرزهای منطقه فراتر رفته و به یک پدیده کاملاً نوین و جهانی در سراسر جهان تبدیل شده است بروز اعتراضات بی‌سابقه، به آتش کشیده شدن پرچم آمریکا و خشم گسترده افکار عمومی در پایتخت‌های اروپایی مانند پاریس و حتی در داخل خاک آمریکا، نشان‌دهنده یک تحول بزرگ ساختاری است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: دنیا وارد مرحله جدیدی از پایداری در برابر خوی مستکبرانه آمریکا و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه شده است حضور پرشور و آگاهانه نوجوانان و دانش‌آموزان در صحنه‌های مختلف کشور، نشان‌دهنده پویایی و ایستادگی نسل جدید در کنار نسل اول انقلاب است.

بروجردی بیان کرد: امروز این نسل خود شاهد و ناظر مستقیم جنایات، خباثت‌ها و زیاده‌خواهی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت و هم‌سالان خود بوده است همین درک ملموس و مواجهه مستقیم با واقعیت‌ها موجب شده تا باور، شعور و روحیه استکبارستیزی در میان دانش‌آموزان و نوجوانان بیش از پیش عمق یابد.

وی افزود: نسل امروز با شناختی دقیق و انزجاری آگاهانه از سیاست‌های متخاصمانه دشمنان، مسیر اقتدار، پایداری و دفاع از هویت ملی را با جدیت تمام برگزیده است و تجربه نبردهای اخیر و پاسخ قاطع کشور، بستر یک تحول عظیم را در حوزه پدافند و آفند هوایی فراهم کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: همان‌گونه که سرمایه‌گذاری در صنایع موشکی و پهپادی موجب شد تا قدرتهای مطرح جهان دستاوردهای دفاعی ایران را الگوبرداری و بازسازی کنند، در مرحله جدید نیز کاستی‌های موجود برطرف شده و توان بازدارندگی کشور جهشی تازه خواهد یافت.

وی بیان کرد: برخلاف خسارات و ضرورت گرفتن انتقام سخت برای شهادت فرماندهان و شهدا، این مقطع تاریخی موجب ارتقای اقتدار نظامی و سیاسی و انسجام بی‌نظیر ملی شده است امروز پاسداری از این سرمایه عظیم اجتماعی و هوشیاری در برابر طراحی‌های دشمن برای ایجاد دو‌ دستگی در داخل یک اولویت بنیادی و حاکمیتی محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: تحلیلگران سیاسی و نظامی آمریکا، نمایندگان کنگره و حتی برخی رؤسای‌جمهور پیشین این کشور، به اشتباه محاسباتی بزرگ ترامپ اذعان کرده‌اند؛ اقدامی که نه‌تنها به زیان آمریکا و در تقابل با ایران تمام شده، بلکه موجی از انتقادها را در داخل آمریکا و سراسر جهان به دنبال داشته است.

وی افزود: اگر این جنگ حتی دو سال دیگر نیز ادامه پیدا کند، از نظر ذخایر نظامی نگرانی نداریم در مقابل، آمریکا در میانه جنگ برای تأمین تجهیزات نظامی به سراغ ذخایر خود در شرق آسیا، از جمله کره جنوبی و ژاپن، رفته و از پایگاه‌هایش درخواست انتقال تجهیزات کرده است.

بروجردی گفت: نارضایتی عمومی از ترامپ در داخل آمریکا و تحولات سیاسی در کنگره نیز نشان‌دهنده شکنندگی موقعیت سیاسی اوست. از دست رفتن اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان، تحول مهمی در معادلات سیاسی آمریکا به شمار می‌رود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: تجربه تاریخی ثابت کرده است که ایالات متحده به هیچ تعهد و پیمان بین‌المللی پایبند نیست و بی‌اعتمادی کامل به واشنگتن، وجه غالب و خدشه‌ناپذیر نگرش جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: کشور با اتکا به اقتدار میدانی و تسلیحاتی خود از مواجهه دیپلماتیک رویگردان نیست بلکه با منطق قدرت در عرصه گفتگوها حاضر می‌شود تا حقوق مسلّم ملت را استیفا کرده و خواسته‌های حاکمیتی خود را به کرسی بنشاند.

بروجردی افزود: رویکرد طرف مقابل پس از ناکامی در ابعاد نظامی، تلاش برای یافتن منفذی سیاسی است. جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به تلاش‌های همسایگانی که خواهان کاهش تنش‌ها هستند، فریب رفتارهای غیرسازنده را نخواهد خورد.