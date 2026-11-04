به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این روز ۳۰۸ هزار و ۲۶۷ تن محصول شامل ۱۴۸ هزار و ۱۸۰ تن سیمان، ۷۱ هزار تن کلینکر، ۴۰ هزار تن کنسانتره مس، ۱۸ هزار و ۲۳۰ تن قیر، ۱۸ هزار تن گوگرد، ۱۰ هزار تن فولاد، یک هزار و ۶۳۷ تن مواد شیمیایی، یک هزار و ۴۰ تن مس، ۱۰۰ تن مولیبدن و ۸۰ تن عایق رطوبتی در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود.

تالار صنعتی و معدنی میزبان عرضه ۶۵ هزار و ۲۸۴ تن محصول است. ۶۴ هزار و ۵۲۴ تن فولاد، ۳۹۰ تن مس، ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن و ۱۵۰ تن آلومینیوم روی میز فروش می‌رود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ۳۶ هزار و ۸۲۲ تن محصول شامل ۳۳ هزار و ۷۲۹ تن مواد شیمیایی، یک هزار و ۷۷۵ تن قیر و یک هزار و ۳۱۸ تن مواد پلیمری روی تابلو می‌رود.

تالار فرعی هم میزبان عرضه ۳ هزار و ۷۳۸ تن محصول است.