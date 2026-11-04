به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حمزه نژاد افزود: آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر گاه رگبار باران و رعد و برق و در ساعات ظهر تا شب با تشدید ناپایداری، در ارتفاعات پیش بینی می‌شود.

وی گفت: این ناپایداری‌ها در شهرستان‌های بندرعباس، رودان، میناب، بشاگرد، حاجی آباد، قشم، خمیر، لنگه و شمال تنگه هرمز، صورت می‌گیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: رشد و گسترش ابر‌های همرفتی، طوفان تندری و بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید باران و صاعقه و تگرگ و سیلابی شدن مسیلها، تندباد لحظه‌ای، بروز گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

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حمزه نژاد گفت: توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود و در رفت و آمد‌های عصرگاهی احتیاط لازم بکار گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: در خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی و در دریای عمان افزایش باد‌های جنوب شرقی پیش بینی می‌شود و موجب تلاطم دریا می‌شود.

حمزه نژاد گفت: در ساعات بعدازظهر و شب محدوده شمال تنگه هرمز و سواحل مرکزی استان به ویژه قشم، هرمز، هنگام، لارک، بندرعباس، بندرخمیر، بندرلنگه و سیریک با احتمال ناپایداری جوی و تندباد لحظه‌ای و مواج شدن دریا همراه است.

وی افزود: توصیه می‌شود تمهیدات لازم به خصوص در بنادر مرکزی و غربی برایرفت وآمد ایمن شناور‌ها صورت پذیرد و شناور‌ها به ویژه سبک و صیادی از دریاروی در این ساعات خودداری شود.

از لحاظ دمایی در این مدت نوسان ۱ تا ۳ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.