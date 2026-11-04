صبح امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵، همزمان با سراسر کشور، زنگ استکبار ستیزی در مدارس فارس به صدا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، صبح امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵، همزمان با سراسر کشور، زنگ استکبار ستیزی در مدارس فارس به صدا درآمد و دانش آموزان با رهبر معظم انقلاب تجدید پیمان کرده و با شهیدان به ویژه دانش آموزان شهید لامرد و میناب میثاقی دوباره بستند.

دانش‌آموزان حاضر در این مراسم با تأکید بر مقابله با جریان‌های استکبار، خود را در مسیر هدایت رهبری و پاسداری از میراث شهیدان می‌بینند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس در آیین گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و زنگ استانی روز دانش‌آموز و استکبارستیزی در مدارس فارس، با تأکید بر اهمیت استقلال‌خواهی و استکبارستیزی گفت: دانش‌آموزان ایران با برافراشتن پرچم استقلال، در برابر هرگونه سلطه‌طلبی و استکبار می‌ایستند و آینده‌ای را ترسیم می‌کنند که در آن، همدلی و همراهی مردم زمینه‌ساز پیشرفت و پیروزی کشور باشد.

محسن کلاری در هنرستان دخترانه تربیت بدنی نام‌آوران ناحیه سه شیراز با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهدا و شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه دانش‌آموزان مظلوم و معصوم در لامرد و میناب اظهار کرد: شما با تلاش، پشتکار و باور به توانمندی‌های خود می‌توانید رؤیاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید و آینده‌ای را رقم بزنید که شایسته استعداد‌ها و ظرفیت‌های شماست.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به پیشینه تاریخی سیزدهم آبان افزود: این روز تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه مجموعه‌ای از خاطرات، رویداد‌ها و حوادث مهم تاریخی را در خود جای داده است.

کلاری یادآور شد: سیزدهم آبان ۱۳۴۳ با تبعید امام خمینی (ره) آغازگر یکی از این رخداد‌ها بود و در سیزدهم آبان ۱۳۵۷ نیز دانش‌آموزانی که همچون شما احساس مسئولیت اجتماعی داشتند، به صحنه آمدند و شماری از آنان به شهادت رسیدند و سیزدهم آبان ۱۳۵۸ نیز با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، به نقطه عطف دیگری در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد.

وی با بیان اینکه نامگذاری این روز به‌عنوان روز دانش‌آموز، ریشه در همین رویداد‌های سیاسی و اجتماعی دارد، بر ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی و سیاسی تربیت دانش‌آموزان تاکید کرد و گفت: در کنار ابعاد عبادی، اعتقادی، آموزشی و پرورشی، تربیت اجتماعی و سیاسی نیز از بخش‌های مهم فرایند تعلیم و تربیت است و دانش‌آموزان باید در این مسیر، دانش خود را به دانایی و شناخت عمیق‌تر از جامعه تبدیل کنند.