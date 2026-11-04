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وقتی حافظه تاریخی ملت ایران را مرور میکنیم آشکار است چالش با آمریکاییها از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شد درست در زمانی که رویاهای مردم برای پیشرفت سقوط کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ملتی که ۲۵ سال تحقیر و ضربه خورده بود در همان ماههای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی دریافت آمریکاییها قصد دارند کودتای ۲۸ مرداد را تکرار کنند.
در مقطعی که کاخ سفید با ابزار تحریم و تهدید در تدارک براندازی بود، دانشجویان یک خطر بزرگ را دفع کردند و مرکز توطئه که به اصطلاح سفارت نام داشت را تسخیر کردند.
سیزدهم آبان ۱۳۵۸ دست آمریکاییها کوتاه شد، اما پایان دشمنی آنان با ملت ایران نبود و تا امروز هم با نبرد تمام عیار نظامی و اقتصادی ادامه دارد.
ملتی که فقط استقلال میخواهد امروز مقاومت و ایستادگی را انتخاب کرده و این راهبردی است که از امام و رهبر شهید انقلاب اسلامی به ارث برده است. رهبری که ثابت کرد آمریکاییها در همه این سالها با منافع ملی و ملت ایران تقابل دارند.