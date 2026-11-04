سیزدهم آبان، مقاومت و ایستادگی ملی در برابر استکبار

سیزدهم آبان، مقاومت و ایستادگی ملی در برابر استکبار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ملتی که ۲۵ سال تحقیر و ضربه خورده بود در همان ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی دریافت آمریکایی‌ها قصد دارند کودتای ۲۸ مرداد را تکرار کنند.

در مقطعی که کاخ سفید با ابزار تحریم و تهدید در تدارک براندازی بود، دانشجویان یک خطر بزرگ را دفع کردند و مرکز توطئه که به اصطلاح سفارت نام داشت را تسخیر کردند.

سیزدهم آبان ۱۳۵۸ دست آمریکایی‌ها کوتاه شد، اما پایان دشمنی آنان با ملت ایران نبود و تا امروز هم با نبرد تمام عیار نظامی و اقتصادی ادامه دارد.

ملتی که فقط استقلال می‌خواهد امروز مقاومت و ایستادگی را انتخاب کرده و این راهبردی است که از امام و رهبر شهید انقلاب اسلامی به ارث برده است. رهبری که ثابت کرد آمریکایی‌ها در همه این سال‌ها با منافع ملی و ملت ایران تقابل دارند.