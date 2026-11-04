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استاندار کرمان گفت: برای رونقبخشی به ظرفیتهای گردشگری استان متولی باغ فتح آباد به زودی معرفی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمدعلی طالبی در برنامه باغ ایرانی از منظر ادبیات در محل باغموزه هرندی با اشاره به ظرفیت باغهای استان کرمان در حوزه گردشگری و حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: استان کرمان از باغهای جهانی و ملی برخوردار است که ظرفیت گردشگری ارزشمندی ایجاد کردهاند و تأثیر این باغها بر زیستبوم فرهنگی و اجتماعی استان انکارناپذیر است.
وی ادامه داد: نگهداری از این مجموعهها بخشی از تلاش برای حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی کرمان به شمار میرود.
طالبی، با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت مجموعههای فرهنگی استان کرمان افزود: باغموزه هرندی باید به مکانی رویداد محور تبدیل شود و برنامههای فرهنگی متنوعی بهصورت هفتگی در آن برگزار شود.
وی با اشاره به وضعیت باغ فتحآباد و اقدامات انجامشده برای تعیین تکلیف بهرهبرداری از آن بیان کرد: در حال هماهنگی با ادارهکل اوقاف و شرکت صنعتی و معدنی گلگهر هستیم تا در روزهای آینده درباره نحوه همکاری تصمیمگیری شود و در صورت توقف همکاری با مجموعه گلگهر، جایگزین آن نیز انتخاب شده و هماهنگیهای لازم با اوقاف انجام شده است.
وی با تأکید بر ضرورت رونقبخشی به ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی استان گفت: باغ فتحآباد تنها یکی از سرمایههای ارزشمند کرمان است و باید از این ظرفیتها برای جذب گردشگر و برگزاری برنامههای فرهنگی استفاده کرد.