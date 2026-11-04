به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمدعلی طالبی در برنامه باغ ایرانی از منظر ادبیات در محل باغ‌موزه هرندی با اشاره به ظرفیت باغ‌های استان کرمان در حوزه گردشگری و حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: استان کرمان از باغ‌های جهانی و ملی برخوردار است که ظرفیت گردشگری ارزشمندی ایجاد کرده‌اند و تأثیر این باغ‌ها بر زیست‌بوم فرهنگی و اجتماعی استان انکارناپذیر است.

وی ادامه داد: نگهداری از این مجموعه‌ها بخشی از تلاش برای حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی کرمان به شمار می‌رود.

طالبی، با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت مجموعه‌های فرهنگی استان کرمان افزود: باغ‌موزه هرندی باید به مکانی رویداد محور تبدیل شود و برنامه‌های فرهنگی متنوعی به‌صورت هفتگی در آن برگزار شود.

وی با اشاره به وضعیت باغ فتح‌آباد و اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف بهره‌برداری از آن بیان کرد: در حال هماهنگی با اداره‌کل اوقاف و شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر هستیم تا در روزهای آینده درباره نحوه همکاری تصمیم‌گیری شود و در صورت توقف همکاری با مجموعه گل‌گهر، جایگزین آن نیز انتخاب شده و هماهنگی‌های لازم با اوقاف انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت رونق‌بخشی به ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی استان گفت: باغ فتح‌آباد تنها یکی از سرمایه‌های ارزشمند کرمان است و باید از این ظرفیت‌ها برای جذب گردشگر و برگزاری برنامه‌های فرهنگی استفاده کرد.