اداره کل هواشناسی استان قم از تداوم هوای عمدتاً آفتابی در قم خبر داد و اعلام کرد بیشینه دمای هوا امروز چهارشنبه ۱۳ آبان به ۲۷ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان، آسمان قم امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در ارتفاعات استان وزش باد نسبتاً شدید دور از انتظار نیست. سرعت وزش باد بین ۱۰ تا ۱۵ متر بر ثانیه و جهت آن از غرب به شرق خواهد بود.

بیشینه دمای هوای قم امروز به ۲۷ درجه و کمینه دما به ۱۳ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

بررسی پیش‌بینی‌های پایگاه‌های بین‌المللی هواشناسی نیز نشان می‌دهد امروز در قم بارندگی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی در بیشتر ساعات روز آفتابی تا نیمه‌ابری خواهد بود.